11 VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM EMENDA DO DEPUTADO JOÃO DANIEL SÃO ENTREGUES









06/05/21 - 16:26:11

Um ato simbólico realizado na manhã desta quinta-feira, dia 6, marcou a entrega de 11 veículos a prefeituras, cooperativas e entidades que trabalham com agricultores e trabalhadores do campo. Os veículos foram adquiridos através de emendas parlamentar individual do deputado federal João Daniel, através do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). O investimento, da ordem de R$ 568.700, visa o fortalecimento da produção agrícola e pecuária familiar por meio do apoio ao escoamento da produção e do acompanhamento da assistência técnica/social no Estado de Sergipe.

Diante da desestruturação das políticas agrárias no âmbito federal, João Daniel ressaltou o esforço que tem sido feito para garantir que o governo do Estado, a Secretaria de Agricultura e os órgãos que trabalham na área de agricultura familiar e produção de alimentos possam ter apoio e estrutura através de emendas. “São veículos que ajudarão a fortalecer o trabalho de organização da agricultura familiar e reforma agrária do estado de Sergipe, além de apoiar o trabalho do Instituto Federal de Sergipe que ajuda na pesquisa, ao Sindisa que fortalece a organização operária e camponesa em Estância, ao MCP, às cooperativas, prefeitura e secretarias municipais de Agricultura”, destacou João Daniel.

O ato foi conduzido pelo secretário geral de Governo, José Carlos Felizola – diante da impossibilidade de o governador Belivaldo Chagas estar presente, por conta da reunião do comitê científico de enfrentamento à Covid -, que ressaltou a atuação e o empenho do deputado João Daniel no apoio ao governo do estado. “Nós que fazemos o governo do estado temos muita alegria com essa parceria com o deputado João Daniel. São mais de R$ 20 milhões que o deputado João Daniel ao longo do seu mandato federal investiu na área social do governo do estado, porque não é só na Secretaria de Agricultura, mas nas empresas correlatas como Emdagro, Cohidro, também na Secretaria de Inclusão Social, e isso faz com que fortaleçamos uma rede de assistência muito grande, especialmente para o homem do campo”, afirmou.

O secretário estadual de Agricultura, André Bonfim, destacou a importância do ato e da entrega dos veículos. “Sabemos que as secretarias municipais de Agricultura carecem de investimentos e sabemos que esses veículos vão chegar em boa hora, especialmente neste momento acentuado da pandemia vão ajudar o produtor rural tanto na parte de assistência técnica como no escoamento agrícola e também fortalecer as cooperativas do nosso estado que têm um papel muito importante no nosso país de apoio e fortalecimento da agricultura familiar”, frisou.

Os veículos zero quilômetro foram entregues às prefeituras de Pedra Mole, Feira Nova, Divina Pastora, Santa Rosa de Lima, Tobias Barreto, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura em Sergipe (Fetase), Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itabi, Associação de Camponesas e Camponeses do Estado de Sergipe, Cooperativa Nordestina de Industrialização de Produtos Agropecuários LTDA, Sindisa/Estância e Instituto Federal de Sergipe (IFS).

O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, ressaltou que o município é só gratidão, pois o veículo recebido será utilizado para visita de técnicos em várias áreas. “Ele será de grande utilidade e ficará à disposição na Secretaria Municipal de Agricultura para atender o homem e a mulher do campo de Tobias Barreto. Agradecemos ao governo do estado e a deputado federal João Daniel que sempre teve esse olhar para o homem do campo em Tobias Barreto”.

A professora Irineia Rosa Nascimento representou a reitora do IFS na solenidade e afirmou que era de suma importância para o fortalecimento dos trabalhos voltados para a agricultura familiar o recebimento do veículo e ressaltou o quanto ele vem contribuir na possibilidade de o IFS estar desenvolvendo melhor o seu trabalho, “deslocando até as comunidades rurais, levando inovações tecnológicas, projetos e ações de pesquisas e extensão voltados ao agricultor familiar. O IFS já desenvolve há cerca de dez anos atividades junto à agricultura familiar trazendo e difundindo tecnologias viáveis, fáceis de serem adquiriras pelos agricultores familiares”.

O presidente da Fetase, Lucivânio Aragão, também falou da grande importância e contribuição com a chegada do veículo que vai ajudar a auxiliar os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na agricultura familiar a atender às demandas. “Por isso temos muito que agradecer ao deputado federal João Daniel por estar nos ajudando a interagir junto aos agricultores e agricultores familiares do nosso estado”.

Por Edjane Oliveira

Foto: Vanessa Passos