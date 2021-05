ARACAJU AGUARDA NOVAS DOSES PARA RETOMAR A 2ª DOSE DE CORONAVAC









06/05/21 - 10:47:06

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), informa que segue aguardando o recebimento de novas doses da vacina CoronaVac para dar continuidade à aplicação da segunda dose do imunizante.

Com a chegada de doses, essa etapa da vacinação havia sido retomada na última terça-feira (4), conseguindo completar o ciclo vacinal de idosos e de profissionais de saúde, de segurança e de salvamento, que tinham recebido a primeira dose nos dias 1º, 2 e 3 de abril e já tinham completado os 28 dias de intervalo ideal entre as doses.

Mas, nesta quinta-feira, 6, essa aplicação foi suspensa novamente por falta de envio de insumos do Ministério da Saúde. Assim que o Município receber doses de CoronaVac, um novo calendário será planejado e divulgado à população.

A Prefeitura reforça ainda que, cumprindo o Plano Municipal de Vacinação contra covid-19, segue imunizando idosos e profissionais de saúde e de segurança com a segunda dose de AstraZeneca e pessoas com comorbidades com a primeira dose. Além disso, segue aplicando a primeira dose de profissionais da saúde com o primeiro lote de vacinas da Pfizer.