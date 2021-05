Aracaju volta suspender aplicação da 2ª dose da Coronavac









06/05/21 - 05:30:47

A Secretaria Municipal da Saúde voltou a suspender a aplicação da 2ª dose com a vacina Coronavac por falta do imunizante. A aplicação da segunda dose da Coronavac será suspensa novamente em Aracaju nesta quinta-feira (06).

Em nota, a SMS disse que aguarda o recebimento de novas doses do imunizante para completar o ciclo vacinal de idosos e de profissionais de saúde, de segurança e de salvamento.

Após alguns dias com a aplicação da 2ª dose com a Coronavac suspensa, a Secretaria da Saúde reiniciou a imunização na última terça-feira (4), contemplando as pessoas que receberam a 1ª dose do imunizante nos dias 1º e 2 de abril.

Aracaju segue imunizando idosos e profissionais de saúde e de segurança com segunda dose de AstraZenca e pessoas com comorbidades com primeira dose. Além disso, Aracaju está aplicando a primeira dose de profissionais da saúde com a vacina da Pfizer.

Foto: Marcelle Cristinne