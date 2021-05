ASSAMBLEIA LEGISLATIVO MANTÉM PROTOCOLO PADRÃO ATÉ O PRÓXIMO DIA 16









06/05/21 - 16:36:54

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através de sua Mesa Diretora, decidiu por seguir sob o protocolo padrão, agora até o próximo dia 16 de maio. Há uma preocupação de todos na preservação do corpo de servidores e dos parlamentares com o crescimento do número de infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) e de óbitos relacionados à pandemia em Sergipe.

A Assembleia Legislativa reconhece o esforço das autoridades constituídas no processo de imunização da população sergipana, mas optou por manter-se sob o protocolo padrão em virtude também da superlotação nas redes de Saúde do Estado, pública e privada.

Com a medida continuam suspensos todos os protocolos de retomada das atividades presenciais. O recuo para o protocolo padrão se deu no início de Março, diante da necessidade da adoção de mecanismos de distanciamento social, em sintonia com os decretos governamentais, suspendendo todos os eventos que possam promover a aglomeração de pessoas e acabem contribuindo para a para a propagação do vírus.

O subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, explica que as medidas que passaram a vigorar não interferiram nas sessões remotas do Poder Legislativo, que segue buscando fortalecer a modalidade de teletrabalho. Não custa lembrar que o acesso às dependências do prédio continua restrito aos deputados estaduais, servidores públicos efetivos, comissionados e terceirizados, estando suspenso o atendimento presencial ao público externo.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Joel Luiz