AVENIDA DA COROA DO MEIO ESTÁ BLOQUEADA POR CONTA DO ACIDENTE AÉREO









06/05/21 - 13:51:45

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que os dois sentidos da avenida Desembargador José Antônio de Andrade Goes, no bairro Coroa do Meio, estão bloqueados devido a um acidente aéreo ocorrido na região, na manhã desta quinta-feira, dia 06.

Os agentes de trânsito da SMTT estão no local para organizar o tráfego de veículos e bloquear os dois sentidos da avenida, a fim de facilitar o resgate das possíveis vítimas. Portanto, apenas os veículos oficiais de resgate estão autorizados a circular pela via.

As linhas de ônibus que passam pela região estão circulando pela rua Aloísio Campos, paralela à avenida Des. José Andrade Gois.

Fonte: Ascom SMTT/Aju