Avião de pequeno porte cai no mangue no bairro Coroa do Meio, em Aracaju









06/05/21 - 12:34:32

Um avião de pequeno porte, modelo RAV-10, caiu por volta do meio dia esta quinta-feira (96) no mangue localizado no bairro Coroa do Meio, em Aracaju. As primeiras informações são de que duas pessoas estavam na aeronave.

Moradores da região dizem que escutaram um barulho forte, mas não viram a aeronave. Curiosos entraram no mangue e dizem que o avião está coberto de lama.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) está sobrevoando a região. Outras viaturas das polícias civil e militar também estão participando da busca.

A polícia isolou toda a área a fim de facilitar o trabaho de resgate e invstigação realizado pelas equipes que já estão no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estão no local.

SSP – A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que, sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte no bairro Coroa do Meio, nesta quinta-feira, 6, o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (SSP) monitora a situação. Uma vítima fatal foi confirmada.

O Grupamento Tático Aéreo (GTA) fez sobrevoo na área e identificou os destroços da aeronave. O Corpo de Bombeiros iniciou os procedimentos de resgate, mas verificou o óbito. A Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) também foram acionadas.

Os primeiros levantamentos indicam que a aeronave monomotor saiu do Aeroporto de Aracaju e apresentou problemas logo após a decolagem. As informações dão conta de que o piloto desviou a rota para a área de manguezal para evitar a queda sobre as residências.

A maior parte da aeronave está submersa e poucas são as partes que ficaram visíveis após a queda.

Imagem TV Sergipe