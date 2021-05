CAMPANHA CONTRA INFLUENZA VACINOU 24,2 MIL PESSOAS DO GRUPO PRIORITÁRIO









06/05/21 - 16:51:53

Desde o dia 21 de abril, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), já vacinou 24.258 pessoas contra a influenza. Nestes 15 dias, foram vacinadas 17.601 crianças (com idade entre seis meses a menor de seis anos), 4.267 trabalhadores da saúde, 2.086 gestantes e 303 puérperas e 1 indígena, que são os grupos prioritários dessa primeira fase.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da SMS, Ana Paula Machado, o baixo índice de adesão dos aracajuanos à campanha tem chamado a atenção da Secretaria.

“É preciso que as pessoas compreendam a necessidade de tomar outras vacinas além da vacina contra covid-19. A campanha contra gripe é anual, aqueles que tomaram a [vacina contra] influenza ano passado não estão protegidos este ano. Temos que lembrar que outras doenças ainda estão circulando”, explica.

Acesso

As gestantes, puérperas e crianças (com idade de seis meses a cinco anos, onze meses e 29 dias) têm acesso à vacina contra a gripe nas 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para receber o imunizante, basta apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. No caso da gestante, é importante levar a caderneta da gestante, caso já tenha iniciado o pré-natal, ou o resultado do exame, caso esteja nas primeiras semanas.

Intervalo entre vacinas

Outro fator importante destacado pela coordenadora é a semelhança entre os sintomas da influenza e da covid-19. “Febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, que são sintomas gripais, e se a pessoa foi vacinada contra a influenza e apresentar estes sintomas, a gente já faz um descarte do H1N1 e vai suspeitando de outras doenças. No caso das pessoas que têm acesso às duas campanhas, de influenza e covid-19, é necessário o intervalo de 14 dias para receber qualquer outra vacina”, orienta.

Segunda fase

A partir do dia 11 de maio, terá início à segunda fase da campanha contra a influenza, que contemplará idosos com 60 anos ou mais e professores e continuará vacinando as pessoas da primeira fase que ainda não foram imunizadas.