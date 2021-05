Cícero do Santa Maria cobra problema da água na comunidade do Paraíso do Sul









06/05/21 - 11:45:31

O vereador Cícero do Santa Maria disse nesta quinta-feira que “comecei o dia hoje utilizando o pequeno expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju pra trazer à pauta alguns temas importantes para nossa sociedade”.

O vereador agradeceu e e parabenizou os responsáveis pela TV Câmara pelo excelente trabalho no programa ID Aracaju, o qual tive a honra de ser o convidado da semana.

Em seguida voltou a cobrar da DESO que seja resolvido o problema da água na comunidade do Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria que é obrigada a viver com água clandestina, tendo em vista a falta de cobertura da DESO na localidade. Isso prejudica muito à população local, que sem o acesso adequado à água e a rede de esgoto estão sujeitos a proliferação de doenças, principalmente neste período de Pandemia.

E pra finalizar pediu uma atenção especial aos nossos colegas vereadores para que apoiemos o PL 2564/2020 que visa melhor condições de trabalho à classe da enfermagem e que está tramitando no Senado Federal. “Agora em maio comemoraremos o dia do enfermeiro, e ainda nesse período será votado um importante projeto em Brasília que defende a valorização da jornada de trabalho e do piso salarial da categoria”.

Assessoria Cícero do Santa Maria Vereador por Aracaju.