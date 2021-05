CONFIRA A PESQUISA DE PREÇOS DE ITENS MAIS PROCURADOS NO DIA DAS MÃES









06/05/21 - 08:36:14

Com a proximidade do Dia das Mães, data celebrada no segundo domingo do mês de maio e que, neste ano, acontece no dia 9, o Procon/SE divulgou uma pesquisa de preços com os valores de alguns dos itens mais procurados para presenteá-las.

As equipes da instituição estiveram em lojas de perfumaria, floriculturas, chocolaterias, delicatessens e estabelecimentos comerciais que vendem eletrodomésticos. A pesquisa foi realizada entre os dias 27 de abril e 3 de maio, e foi divulgada nesta quarta-feira, 5.

De acordo com a pesquisa, no tocante à perfumaria, foram pesquisados kits contendo cremes de mão, loções, sabonetes em barra e perfume. Os preços dos kits, contendo três produtos, apresentaram variação entre R$ 44,90 e R$ 52,80. Há kits com perfumes que chegam a custar R$ 79,90. No caso da perfumaria, os preços podem ser encontrados de forma tabelada por serem da mesma marca. Confira a pesquisa dos presentes pesquisados.

Já nas floriculturas, as equipes do Procon/SE verificaram preços que variam de R$ 30 a R$ 90. Os valores sofrem variações a depender da localização do estabelecimento comercial e também da quantidade de flores – 6 e 12 unidades. As cestas de café da manhã apresentaram preços entre R$ 120 e R$ 159. Os chocolates tem preços que variam entre R$ 39,90 e R$ 151.

No campo dos eletrodomésticos, foram verificados os preços de liquidificadores, cafeteiras, fritadeiras elétricas – conhecidas como air fryer – e sanduicheira. O primeiro item teve valores que variam entre R$ 129 e R$ 179. Os preços das cafeteiras oscilam de acordo com a marca e podem ser encontrados entre R$ 99,90 e R$ 479,90. A air fryer teve variação de R$ 10, custando entre R$ 489 e 499. As sanduicheiras podem ser encontradas entre R$ 99,90 e R$ 109,90.

Foto: Pixabay

Fonte: Procon Estadual