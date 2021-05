Delegada Danielle Garcia é ameaçada e avisa: “não temos medo de moleques covardes”









06/05/21 - 07:03:50

A delegada de polícia Danielle Garcia (Cidadania) usou a sua página no Instagram para informar que está sendo ameaçada de morte por um homem e que já foi identificado e que, segundo a delegada, faz ameaça velada de morte contra a sua vida.

Em sua página no Instagram, a delegada diz que “quero compartilhar com vocês a ameaça que recebi através de mensagem privada do Instagram”.

Sobre ameaça, ela explica que nunca participou de operação policial em Simão Dias e diz ainda que “nem eu e muito menos meu colega delegado de polícia temos medo de moleques covardes”.

A delegada Daniele Garcia manda um recado duro para o endereço eletrônico da pessoa que já foi identificada, informando que já prestou um Boletim de Ocorrência, afirmando que “para que entendam o risco da nossa profissão, essa não é a primeira e não será a última ameaça que recebo no exercício da minha profissão”, disse a delegada.

O que chamou a atenção na postagem da delegada, foi o fato de que a pessoa, além de ser identificada, fez questão de manter o seu perfil original no Instagram.