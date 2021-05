Em reunião extra, nesta quinta-feira, comitê científico recusa proposta de abertura de shoppings, bares e restaurantes









06/05/21 - 20:31:53

O Comitê Técnico-Científico e de Atividade Especiais – Ctcae se reuniu na tarde desta quinta-feira (06), de forma extraordinária e por videoconferência, a pedido da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e de lojistas de shopping, que solicitaram a abertura de shoppings, bares e restaurantes neste fim de semana em Aracaju, em virtude do Dia das Mães.

Diante dos números ainda elevados da pandemia, sobretudo na Região Metropolita de Sergipe e após consulta dos membros do Comitê, a proposta foi recusada. Oito membros votaram contra a abertura e dois votaram a favor. O representante do Fórum Empresarial de Sergipe foi favorável, já o representante do Grupo de Líderes Empresariais – Lide votou parcialmente, concordando com a abertura dos shoppings, mas não com a abertura de bares e restaurantes.

Ainda na reunião, o governador Belivaldo Chagas pediu que os municípios enviem a lista de profissionais da educação no máximo até a próxima quarta-feira (12), para que o Estado possa iniciar a vacinação dos trabalhadores da área que retornarão às atividades presenciais. A rede estadual já está com o seu levantamento pronto, já os municípios e as escolas da rede particular estão finalizando a lista.