Engenheiro Carlos Alberto Araújo assume Diretoria de Operações do Detran/SE









06/05/21 - 13:41:04

Tomou posse na Diretoria de Operações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), na manhã desta quinta-feira, 6 de maio, o engenheiro civil Carlos Alberto dos Santos Araújo. O novo diretor de Operações foi recepcionado pela diretora-presidente, Naleide de Andrade; pelo diretor Financeiro e Administrativo, Marcos Andrade, e pelo presidente do Cetran/SE, Fabrício Alcântara.

A diretoria responde pelo gerenciamento de veículos, a exemplo de vistoria e custódia, e de habilitações. Como diretor de Operações do Detran/SE, Carlos Alberto disse ter por objetivo contribuir com a sociedade e com o bom andamento dos serviços da autarquia. “Para mim é uma satisfação enorme poder fazer parte da família do Detran e espero colaborar com os colegas que aqui estão e com a sociedade”.

O engenheiro possui experiência na iniciativa privada e passou dois anos no Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SE), onde respondeu pela diretoria de Tecnologia – de fevereiro de 2019 a abril de 2020 – e pela presidência, cargo em que permaneceu até abril deste ano. Naquela pasta, participou da execução de importantes obras em estradas e rodovias de Sergipe.

Fonte e foto Ascom – Detran/SE