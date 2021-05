FÁBIO HENRIQUE DEFENDE PISO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES









06/05/21 - 11:00:42

Desde o dia 14 de maio de 2020 que o Senado Federal recebeu o Projeto de Lei de nº 2564/2020, que estabelece o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; além de jornada de trabalho de 30 horas. Mas mesmo com o Brasil há algum tempo comentando sobre esse projeto, ele ainda não foi colocado em votação no Senado. Isso fez com que o deputado Fábio Henrique (PDT/SE) fizesse uso do plenário da Câmara e pedisse pela valorização dos profissionais.

“Neste momento de pandemia, esses profissionais têm sido extremamente importantes para salvar vidas. E é muito comum ouvirmos pessoas agradecendo aos profissionais da saúde chamando-os de anjos. Porém, esses anjos, ao contrário dos anjos celestiais, comem, vestem e precisam de um salário digno para a sobrevivência”, afirmou o deputado sergipano.

Para Fábio Henrique, a melhor forma de agradecer aos profissionais da saúde, como um todo, não é fazendo discursos ou postagens bonitas em redes sociais. Ele declarou que “devemos defender para que o PL 2564 seja votado no Senado e na Câmara Federal, e que esses profissionais sejam reconhecidos de fato pelo trabalho que realizam”.

O Projeto de Lei de nº 2564/2020 é de autoria do senador Fabiano Contarato e tem como relatoria a senadora Zenaide Maia. Por esse projeto, o piso salarial do enfermeiro será de R$ 7.315,00, dos técnicos R$ 5.120,00 e para os auxiliares será de R$ 3.657,00; além de 30 horas de trabalho.

