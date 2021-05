Instituto JCPM promove curso gratuito de Libras em Aracaju









06/05/21 - 08:54:32

Buscando promover a comunicação inclusiva e contribuir com a empregabilidade dos jovens sergipanos, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) oferece curso on-line e gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As atividades são voltadas para alunos ou egressos da rede pública de ensino, de 16 a 24 de anos de idade, e as inscrições podem ser realizadas acessando o IG @IJCPM no Instagram até o dia 12 de maio.

Estão sendo ofertadas vagas em quatro turmas nos turnos da manhã ou tarde. As aulas foram iniciadas na quarta-feira, 5 de maio, e mais informações podem ser obtidas pelo número (79) 9 8101.1307 (WhatsApp).

A Libras é a segunda língua oficial do Brasil e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que mais de 10,5 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. Isso significa que 5% da população é surda no Brasil. Os dados ratificam a importância da Libras para os crescimentos pessoal e profissional dos cidadãos.

O IJCPM também dispõe de vagas para os cursos gratuitos de ‘Operador de Caixa’ e ‘Preparando para o Mundo do Trabalho’. As aulas iniciaram em 26 de abril, mas os interessados ainda podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 7 de maio, acessando o link disponível no IG @IJCPM.

Conheça os cursos gratuitos oferecidos pelo IJCPM em Sergipe:

Libras

Construir conhecimento sobre cidadania e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e e desenvolver habilidades e competências para que o aluno possa estabelecer um nível básico de diálogo em Libras em diversos contextos sociais, principalmente no ambiente profissional.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de maio a junho de 2021;

Turmas: Manhã e tarde. Aulas às segundas ou quartas-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h;

Vagas: 100;

Carga horária: 16h

Operador de Caixa

Visa instrumentalizar o aluno para atuação no varejo, aumentando o potencial de empregabilidade nas vagas provenientes de parcerias com supermercados. O curso busca desenvolver as habilidades intelectuais, teóricas e práticas do aluno, bem como a postura ética e moral e a capacidade de relacionamento interpessoal e interdisciplinar.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de abril a junho de 2021;

Turmas: Manhã. Aulas às segundas ou quartas-feiras, das 9h às 10h30;

Vagas: 40;

Carga horária: 30h

Preparação para o Mundo do Trabalho

O curso tem como principal objetivo proporcionar situações de aprendizagem que contribuam para inserção ou recolocação de jovens no mercado de trabalho através do desenvolvimento de competências e habilidades em três áreas de conhecimento: Planejamento de Carreira, Pensamento Matemático e Noções de Informática.

Público: jovens de 16 a 24 anos;

Período: de abril a junho de 2021;

Turmas: Manhã ou tarde. Aulas às segundas ou quartas-feiras, das 8h às 11h ou das 14h às 17h;

Vagas: 55;

Carga horária: 20h

Sobre o IJCPM

Desde 2016, o Instituto JCPM atua em Aracaju elevando o potencial de empregabilidade de jovens de 16 a 24 anos. Em cinco anos, mais de 2.880 alunos passaram pela instituição e 344 foram inseridos no mercado de trabalho. Buscando promover os crescimentos profissional e intelectual dessa faixa etária, o instituto oferece cursos gratuitos de qualificação, multidisciplinar, idiomas, informática básica, oficinas de férias e ações voltadas à cidadania e questões comportamentais capazes de aprimorar o desempenho dos jovens no trabalho. O IJCPM atua em Aracaju, Salvador, Recife e Fortaleza e as atividades são voltadas a estudantes ou egressos da rede pública de ensino.

Da assessoria

Foto: Divulgação