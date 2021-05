ITPS inspeciona bancadas utilizadas pela Deso para testes em hidrômetros









06/05/21 - 10:53:54

Agentes fiscais do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), realizaram a inspeção das bancadas utilizadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para testes dos hidrômetros utilizadas nas residências, condomínios, indústrias e demais estabelecimentos.

O procedimento que é realizado uma vez ao ano tem o objetivo é verificar se as bancadas estão de acordo com os padrões estabelecidos pelo Inmetro e, portanto, aptas a realizar os ensaios que identificam se os hidrômetros estão funcionando corretamente, ou seja, medindo com exatidão o consumo de água nos locais onde estão instalados.

De acordo com o diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, durante a verificação, os agentes fiscais do ITPS realizaram inspeções visuais e ensaios em todos os equipamentos que compõem as bancadas. Todas elas foram aprovadas e receberam um certificado, indicando a sua confiabilidade.

“A inspeção proporciona maior segurança à Companhia e aos usuários, pois atesta que a bancada pode realizar, de maneira confiável, os ensaios nos hidrômetros e indicar se esses estão medindo corretamente o consumo de água”, explica.

Ensaios em hidrômetros

A verificação metrológica dos hidrômetros é realizada nas bancadas da Deso pelos agentes fiscais do ITPS, que identificam se o hidrômetro está funcionando corretamente e atendendo à legislação do Inmetro. O Instituto atende não só às demandas diretas da Companhia, mas também aquelas oriundas dos órgãos de justiça e de defesa do consumidor.

“Caso tenha dúvida sobre o consumo de água contabilizado pelo hidrômetro, o consumidor pode acionar a Deso e acompanhar, se desejar, a verificação metrológica realizada pelos agentes fiscais do ITPS. É por meio deste procedimento, que se emite um laudo atestando a confiabilidade da medição que é feita pelo equipamento”, finaliza Kaká Andrade.

