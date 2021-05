LAÉRCIO VISITA PREFEITOS PARA DISCUTIR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES









06/05/21 - 05:17:50

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou nesta quarta-feira, 5, uma visita aos municípios da região Centro Sul do Estado de Sergipe, para discutir com os prefeitos e secretários a destinação dos recursos de emendas. O deputado estava acompanhado do assessor de orçamento, Rodrigo Leite e assessores do gabinete. Além de anunciar os investimentos, o deputado também recebeu novas solicitações dos municípios.

Em Estância, Laércio Oliveira foi recebido pelo prefeito Gilson Andrade. Ele agradeceu a atenção da administração na entrega dos instrumentos musicais da Lira Carlos Gomes, fruto de uma emenda de sua autoria. Laércio também confirmou uma emenda para pavimentação de ruas e mais recursos para o povoado Farnaval. O prefeito Gilson Andrade agradeceu toda a atenção do parlamentar com o município.

“Eu quero agradecer ao deputado federal Laércio Oliveira que me fez esta visita surpresa, já que eu não poderia ir até Aracaju por estar recém-operado, e ele prontamente vem ao nosso município trazer boas notícias, que são os recursos através do seu mandato. Também recebemos novas perspectivas de mais recursos, o que é muito bom. Por isso, estamos muito felizes e agradecidos com toda a sua ajuda”, disse Gilson.

Seguindo viagem, o deputado esteve em Boquim, município que também tem sido bastante contemplado com recursos de emendas parlamentares. O prefeito Eraldo de Andrade falou sobre o trabalho de Laércio. “Mais uma vez o deputado federal Laércio Oliveira vem trazer boas notícias e mais investimento para nossa cidade. Ele é um parlamentar que pensa no povo de Sergipe e consequentemente no povo de Boquim. Os investimentos vão contemplar pavimentação asfáltica, saúde e a aquisição de um trator”, comentou o prefeito.

Por fim, o deputado foi recebido pelo prefeito de Salgado, Givanildo Costa, e pelo vice-prefeito, Miúdo do Tombo. Para o município, o parlamentar destinou uma emenda para aquisição de um caminhão Pipa. “Obrigado, deputado Laércio Oliveira, pela visita. Você olhou pelo povo de Salgado, colocando o nosso município na pauta de uma emenda para aquisição de um caminhão pipa, o povo só tem a lhe agradecer.

Vamos utilizar muito esse equipamento para benefício de toda a população”, frisou Givanildo.

Para Laércio, essas visitas são uma oportunidade para conhecer de perto toda a necessidade dos municípios. “Estou recebendo aqui em Aracaju os meus assessores que cuidam do orçamento, por isso eu resolvi trazê-los aqui em função desse momento difícil de pandemia, para que os prefeitos não precisassem se deslocar até Brasília, porque na próxima semana se esgota o prazo limite para apresentar a indicação das emendas”, disse Laércio.

Fonte e foto assessoria