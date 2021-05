LULA E ROGÉRIO CARVALHO ESTARÃO JUNTOS EM SERGIPE NAS ELEIÇÕES DE 2022









06/05/21 - 20:43:12

Durante agenda em Brasília, nesta quinta-feira (6), o ex-presidente Lula parabenizou o senador Rogério Carvalho (PT-SE) pelo protagonismo na defesa dos legados dos governos do PT no enfrentamento dos desmontes do governo Bolsonaro. Lula também enalteceu o desempenho do senador Rogério como a nova liderança da esquerda no Sergipe, colocando PT novamente na disputa do governo estadual.

O ex-presidente demonstrou, ainda, entusiasmado com os resultados do último pleito em Sergipe, já que foi o estado em que o partido teve melhor desempenho em todo território nacional, fruto de uma construção política de Rogério Carvalho e do deputado federal João Daniel, presidente da sigla no estado. Essa articulação foi responsável pelo resultado que levou o PT de duas para seis cadeiras nos executivos municipais, além de diversas vice-prefeitas.

Além disso, Lula acenou com simpatia à possível candidatura do senador Rogério Carvalho ao governo do Estado, reconhecendo a liderança do senador e legitimando para que ele construa junto à direção estadual os próximos passos do PT Sergipano.