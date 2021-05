Neto Batalha e Capitão Samuel vão à Brasília e pedem aprovação do piso nacional de enfermeiros









06/05/21 - 05:37:33

Atentos ao projeto de lei que estabelece o piso salarial de enfermeiros em todo país, o vereador Neto Batalha (PP) e o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) se reuniram com a senadora Maria do Carmo (DEM), em Brasília, para discutir demandas que levem benefícios para trabalhadores da saúde e outras melhorias para o município de São Cristóvão. “Este foi meu segundo encontro com a senadora em menos de dois meses. No primeiro, pedi ajuda no combate às drogas e incentivo ao turismo na cidade histórica, agora o assunto diz respeito ao salário e jornada de trabalho de milhares de brasileiros, incluindo trabalhadores de São Cristóvão”, detalhou o vereador.

A proposta fixa piso salarial de R$ 7.315,00 para enfermeiros, R$ 5.120,50 para técnicos e R$ 3.657,50 para auxiliares e parteiras, valores correspondentes a uma jornada de 30 horas semanais de trabalho. “Se aprovado, o projeto vai beneficiar diretamente profissionais que desenvolvem suas atividades em São Cristóvão, por isso estou engajado nesta luta”, acrescentou.

Para Neto Batalha, a proposta representa uma luta de 30 anos em defesa de um piso salarial justo e de uma jornada digna de trabalho para os profissionais de saúde. “É um aumento significativo e merecido, pois alcança uma classe que historicamente vive com remuneração baixa em todo país”.

A senadora Maria do Carmo comunicou que é favorável ao projeto de lei e disse que o Senado Federal deve votar o PL 2.564/20 nos próximos dias.

Fonte e foto assessoria