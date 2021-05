Nova expectativa sem grande surpresa









06/05/21 - 00:05:23

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Houve mudanças claras na estrutura política do Governo em Sergipe. Desde 2010, com a aliança fechada pelo então candidato à reeleição, Marcelo Déda (PT), que promoveu uma composição com o PSC&Cia, que o bloco deixou de ser um reduto de esquerda para concretização de um projeto avançado. Déda continuou sua administração ao lado de setores do centro e da direita o que, de alguma forma, descaracterizou tudo que fora planejado em 2006, para formação de um núcleo político voltado para promover o desenvolvimento social.

A aliança de 2010 não tinha tendência política homogênea, em relação ao pensamento neoliberalista de representações partidárias que fortaleceram o grupo e conseguiram montar uma estrutura mais forte dentro de um Governo, que se perdeu entre a concepção do seu próprio projeto, em razão da ocupação de posições estratégicas, como a Presidência da Assembleia Legislativa, bancada dividida no apoio ao Governo, além da formação de conselheiros para o Tribunal de Contas do Estado. Basta lembrar que para aprovar o Proinvest, o ex-governador Marcelo Déda, doente, chegou a ir às lágrimas.

Uma cena muito triste…

Em 2014 essa aliança se rompeu, com bloco à esquerda, incluindo a força do PT, voltando a se firmar, elegendo Jackson Barreto a governador e Belivaldo Chagas à vice, para dar continuidade ao projeto político que fora interrompido em 2010. Já em 2012 o grupo começou a mostrar força para eleger Edvaldo Nogueira (PCdoB) a prefeito de Aracaju, tendo como vice Eliane Aquino (PT). Revelou-se mais forte com a vitória de 2018, Belivaldo ao Governo (PSD) e com Eliane na vice. Por dois anos foi mantida a unidade, até que em 2020 se experimentou o constrangimento de um rompimento do PT em Aracaju, que colocou Márcio Macedo a disputar a Prefeitura contra Edvaldo, trincando todo o bloco e afastando o que havia de melhor no relacionamento com o PT.

Aproxima-se 2022 e o bloco governista, contando com segmentos petistas, trabalha para lançar candidatura a governador. Então, senador Rogério Carvalho quer ser o nome. Ele costura bem as fissuras políticas, sabe contornar situações difíceis e tem invejável jogo de cintura. Com o apoio do provável candidato a presidente da República, Lula da Silva, Rogério deve dialogar com Belivaldo, conseguir a unidade em torno do seu nome e ser o candidato da reconciliação ao Governo em 2022.

A aliança acomoda partidos de centro esquerda, centro e centro direita. Está ressentida com o PT pelo gesto de 2020 e deve não aceitar o apoio ao senador. Isso é previsto, e Rogério levará adiante sua candidatura, vai buscar partidos para formar um novo bloco e tende a ter o PSB como vice. Lula concorda com isso e a tendência é a base aliada se unir contra o grupo liderado pelo PT, que se decidirá como oposição. A eleição de 2022 trará muita expectativa, mas pouca novidade…

Precisa mudar muito

Um deputado estadual, participante da base aliada, disse ontem que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), para se tornar candidato do grupo a governador do Estado, tem que mudar “da água para o vinho”.

*** Acrescenta: precisa que Edvaldo tenha uma relação mais aberta com os aliados e, ainda, com prefeitos do Interior.

*** Entre aliados de Edvaldo tem quem admita esse estilo ensimesmado do prefeito e acha que ele deve fazer um esforço para mudar.

Relaciona-se pouco

Edvaldo Nogueira não fala em candidatura abertamente, mas internamente demonstra que pode disputar o Governo em 2022, se tiver o apoio de todo o bloco.

*** Alguns admitem que o trabalho que ele realiza em Aracaju repercute no interior, mas isso não é consenso dentro dos próprios aliados.

*** A queixa que parte dos políticos a Edvaldo, é que ele conversa pouco e tem dificuldade em manter boa relação com aliados.

Forte também no interior

Mas um ex-federal por Sergipe desmancha todas as teses sobre a candidatura de Edvaldo Nogueira: “no momento ele se destaca dos demais candidatos”.

*** Segundo ainda o ex-deputado, “a administração de Edvaldo reflete no Interior e ele está com dois dígitos em pesquisas realizadas recentemente”.

*** E lembra: “principalmente na grande Aracaju que se equipara ao interior”.

Mitidieri e D. Maria

Levado pelo ex-deputado André Moura, o deputado Fábio Mitidieri (PSD) esteve na terça-feira com a senadora Maria do Carmo Alves (DEM).

*** Foi uma visita informal e não falaram pouco sobre política. Mas Fábio não tratou da possível candidatura a governador do Estado.

*** Mitidieri, entretanto, falou sobre o ex-governador João Alves Filho em relação ao seu trabalho por Sergipe, e se estendeu sobre pandemia.

Sobre o Senado

Antes de acompanhar Mitidieri, o ex-deputado André Moura conversou com Maria do Carmo sobre a Ciclovia Aracaju-Salvador, que ela apoiou, e também trataram sobre política.

*** D. Maria mantém posição de que não tentará a reeleição, e se mostra bem receptiva à candidatura de André Moura ao Senado Federal.

Articulação de Lula

O senador Rogério Carvalho (PT) acompanha toda a agenda do ex-presidente Lula em Brasília e junto a ele faz articulação para ampliar bloco petista no Congresso e garantir espaço no enfrentamento da pandemia.

*** Terça-feira, em Casa do líder do PT no Senado, Paulo Rocha, Lula jantou com senadores do partido e houve encontro com o senador Fabiano Contarato (Rede). Lula o convidou para filiar-se ao PT e sugeriu que disputasse o Governo do Espírito Santo.

Pode ocorrer depois

Lula encerra sua agenda em Brasília amanhã e deve conversar com Rogério nesta quinta-feira também sobre Sergipe. Como há muitos compromissos pela frente, esse encontro pode até ocorrer em São Paulo.

*** Não há dúvida do apoio de Lula à candidatura de Rogério ao Governo. Mas Lula quer conversar com ele não especificamente sobre Sergipe, mas da política como um todo.

Prioridade a bancários

O deputado estadual Luciano Pimentel voltou a pedir ontem, da tribuna da Alese, prioridade para os bancários na vacinação contra Covid-19.

*** – Os bancários estão apavorados. A expressão é essa. Eles estão com medo de ter sua vida ceifada e também de colocar em risco a vida de seus familiares, apelou o deputado.

Reforma política

Brasília esquenta com a criação da Comissão da Reforma Política. O Distritão acena para ser aprovado, embora os presidentes dos grandes partidos não aceitem.

*** – O problema é que os deputados querem o Distritão e são eles que vão aprovar em plenário. Certamente haverá confrontos internos nos partidos.

Pelo Distritão

O deputado Fábio Reis (MDB) diz que defende o Distritão, embora o presidente do seu partido, Baleia Rossi, não o queira: “mas geralmente Baleia segue a maioria”.

*** Nos cálculos de Fábio Reis o bloco do Governo em Sergipe fará de quatro a cinco deputados a oposição de dois a três e um partido ainda sem posição elege um.

Antecipa eleição

Cidades do interior já estão tentando eleger os presidentes de Câmaras Municipais para o biênio de 2022/2024 para que garantam posição até o final do período.

*** Os mais interessados são os prefeitos que querem manter maioria, mas a oposição também apresenta candidatos.

Rodrigo assina

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) havia decidido e informado na Alese que não assinaria a CPI da Covid, mas assinou.

*** Quem também assinou foi o deputado Iran Barbosa (PT), que teoricamente integra a base aliada do Governo.

Hans preside Pros

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) está sob nova direção em Sergipe. Assumiu a Presidência Hans Soares, que vai reestruturar a legenda.

*** A primeira informação dizia que teria sido uma indicação do senador Rogério Carvalho (PT), mas Hans desmentiu.

Um bom bate papo

Poder360 – O presidente Jair Bolsonaro bloqeou o deputado Marcelo Freixo no seu Twitter apos ser chamado de monstro.

Sessão do STF – Luiz Fux abriu a sessão do STF, ontem, com uma homenagem a Paulo Gustavo, que morreu na noite de terça-fera, por complicações da Covid.

Renan lembra – Falta de memória de do ex-ministro da Saúde Teich irrita Renan Calheiros: “eu fui ministro no século passado e lembro de tudo”.

Siba Machado – Lula janta com senador Weverton, do PDT, e praticamente sela aliança entre ele e o PT.

Premio Nobel – Indigenista, explorador que mais profundamente penetrou em terras tropicais e indicado para dois prêmios Nobel da Paz.

Roberto Freire – Com ações e discursos, Bolsonaro boicota intencionalmente não só a importação de insumos da China, mas a fabricação local de vacinas.

Jornal O Globo – Bolsonaro ameaça editar decreto para garantir ‘direito de ir e vir’ e avisa: ‘não ouse contestar’.

Reforma Tributária – O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados e do DF criticou ontem a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de extinguir a Comissão Mista da Reforma Tributária.