Personal Organizer Larissa Dorville lança ‘Sorteio Filho Organizado’









06/05/21 - 11:17:40

O Dia das Mães será celebrado no próximo domingo, 9 de maio, e que tal presentear uma mamãe de um jeito diferente? A personal organizer Larissa Dorville lançou o ‘Sorteio Filho Organizado’ e vai ajudar a mãe que já não sabe mais o que fazer para deixar o quarto do filho organizado e está precisando daquela ajudinha. Pode ser também uma grávida que quer ter o quartinho todo organizado para a chegada do baby com tranquilidade.

O sorteio foi lançado no Instagram da Larrisa, siga o perfil agora mesmo @LarissaDorvilleOrganizer e participe. É fácil, é só seguir o perfil, marcar a mãe na foto oficial e concorrer à organização de quarto infantil ou baby para presenteá-la.

Se você é a mãe que está querendo esse presentão pode pedir para a sua amiga ou para o papai te marcar nos comentários!

O sorteio é válido apenas para moradores das cidades da Grande Aracaju (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão).

A participante do sorteio tem que ser mãe de criança até 12 anos ou estar grávida com o enxoval.

Fonte e foto assessoria