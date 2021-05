POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO, PRENDE ENVOLVIDOS COM ROUBOS E UM MORRE









06/05/21 - 07:58:17

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deflagrou a Operação Falsos Guardiões com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava no roubo de residências tanto na capital, quanto no interior do estado.

A ação policial, deflagrada na manhã desta quinta-feira (06), resultou em quatro prisões e um quinto envolvido entrou em confronto com as equipes e morreu.

Os mandados de prisão foram cumpridos em Aracaju e na cidade de Frei Paulo. De acordo com as investigações, o grupo se passava por policiais e invadia as residências, praticando os roubos. Eles agiam inclusive contra outros criminosos, roubando drogas e armas de fogo.

Como resultado da operação, foram apreendidos armas e também outros objetos que estavam em posse dos investigados.