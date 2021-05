Prefeitura de Aracaju inclui domésticas para recebimento de cestas básicas









06/05/21 - 14:14:58

De forma remota, a deputada estadual Goretti Reis (PSD) ocupou o espaço na Sessão Extraordinária Mista da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), desta quinta-feira, 06, para informar o resultado da Indicação apresentada pela parlamentar na semana passada, onde o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira atendeu seu pedido e incluiu as empregadas domésticas no cadastro para receberem cestas básicas.

De acordo com Goretti Reis, antes de sua Indicação chegar, Edlaine Sena, da Coordenadoria de Política para Mulheres do município de Aracaju, ligada a Secretaria de Assistência Social, entrou em contato e pediu algumas informações para encaminhar sua solicitação, a Secretaria de Assistência de Aracaju vai referenciar essas famílias, através dos CRAS, para acompanhamento, atualização do cadastro para os programas sociais e provisão de benefícios sociais.

“Já passei todos os nomes, tanto da Creche Dom Távora como da Casa das Domésticas, e ela já entrou em contato para viabilizar e orientar essas mulheres. Estou feliz em ver a preocupação da Prefeitura de Aracaju para com essas mulheres que precisam de ajuda e apoio, principalmente neste momento de pandemia, crise e desemprego”, enfatizou a parlamentar.

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Jadilson Simões