Prefeitura de Simão Dias entrega kit de enxoval às gestantes assistidas pelo CRAS I









06/05/21 - 05:11:53

O Dia das Mães não passará em branco, por isso a Prefeitura Municipal de Simão Dias já iniciou o cronograma de homenagens as mães pelo seu dia.

Através da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, nesta quarta-feira, 05 de maio, a gestão contemplou com o Kit Enxoval as gestantes assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRÁS I “Comunidade Integrada) e as participantes do Projeto Acolhendo Mães.

O cronograma segue durante todo o mês de maio.

Na ocasião estiveram presentes a primeira-dama, Claudia Cristiane, o secretário municipal de Inclusão, Eduardo Ribeiro e os colaboradores da referida secretaria.

Cabe ressaltar que, como já é de costume, todos os protocolos de biossegurança foram seguidos, evitando assim a propagação da Covid-19.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias