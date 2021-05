“São muitas conquistas, mas a caminhada está apenas começando”, comemora Eduardo









Essa é a primeira prestação de contas do parlamentar, que completa esta semana 100 dias de mandato. Desde o início do trabalho na Câmara Municipal de Aracaju, Eduardo Lima (Republicanos) tem se destacado pelo esforço para aproximar o gabinete da população. Nestes quase quatro meses de atividade, o vereador promoveu diálogo com categorias profissionais, lideranças comunitárias, religiosas e secretários municipais.

Vereador de primeiro mandato, Eduardo Lima se diz surpreso com tantas realizações em favor do povo. “Os 100 dias são sempre simbólicos. Pra mim isso é um marco, mas também um ponto de partida para novas lutas, discussões e elaboração de projetos que possam mudar a vida da população”, comemorou o parlamentar que já protocolou 25 indicações, dois projetos de lei e acredita que o diálogo é a principal ferramenta de transformação e compartilhamento de ideias.

Foi justamente por meio do diálogo, que Eduardo Lima conseguiu resolver problemas que prejudicavam moradores de comunidades em Aracaju. As reuniões com lideranças comunitárias deram origem a solicitações de serviços aos órgãos municipais, como aconteceu nos bairros Atalaia, na Travessa Monteiro Lobato e Olaria, onde foram realizados reparos na rede de esgoto, por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). No bairro Santa Maria, o destaque vai para limpeza do canal, que foi realizada pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Após pedido do vereador, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) também realizou serviços que beneficiaram a população.

As podas de árvores, reparos no asfalto e limpeza de praças, devolveram a autoestima e qualidade de vida aos moradores da Rua Santa Catarina, no Siqueira Campos, em parte da Avenida Jornalista Juarez Conrado Dantas, Avenida Tiradentes e Anchieta, na extensão da Adélia Franco e na Soledade, que também tiveram solicitações atendidas. Embora não seja atribuição do município, o parlamentar também colocou em pauta questões relacionadas à segurança pública no bairro Farolândia, bem como nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

Entre entrega de cestas básicas, visitas a presídios, cursos profissionalizantes gratuitos e acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade, em Aracaju, por meio da missão social e espiritual, Eduardo, que há mais de 26 anos desenvolve trabalho social, durante a pandemia intensificou os serviços prestados. O acompanhamento no atendimento às famílias de baixa renda através dos CRAS e melhores estruturas para os trabalhadores também tem sido bandeira de luta do vereador.

Defensor de ideais republicanos, como a liberdade e dignidade, Eduardo Lima lutou pela abertura integral dos templos religiosos, independente da denominação, durante a pandemia, tema que foi discutido em audiência pública. Na saúde, o vereador se mostrou comprometido na luta contra o coronavírus, monitorando a aplicação da vacina e fiscalizando o funcionamento dos hospitais municipais.

Com a possível retomada das aulas, o parlamentar defende a contratação de assistentes sociais e psicólogos para o atendimento de alunos e profissionais da educação. “Tudo isso só foi possível com o apoio da população, que se mostrou parceira em todos os momentos nestes primeiros cem dias de trabalho. Meu desejo é que isso se repita pelos próximos dias deste mandato participativo”, finaliza o parlamentar.

Por Valéria Santana