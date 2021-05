SSP CONFIRMA MORTE DO PILOTO DO AVIÃO QUE CAIU NO MANGUE EM ARACAJU









06/05/21 - 14:39:52

Um avião monomotor, que havia decolado do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, com destino ao município de Unaí (MG), caiu no fim da manhã desta quinta-feira (06) em um manguezal, no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Sergipe confirmou a morte de uma pessoa.

Os destroços da aeronave foram identificados pela equipe do Grupamento Tático Aéreo (GTA) que fez sobrevoo na área. O Corpo de Bombeiros iniciou os procedimentos de resgate. A maior parte da aeronave está submersa e poucas são as partes que ficaram visíveis após a queda.

As informações dão conta de que o piloto desviou a rota para a área de manguezal para evitar a queda sobre as residências.

Foto redes sociais