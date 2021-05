Uma CPI natimorta









Por Adiberto de Souza *

É louvável a proposta do deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) para a Assembleia instalar uma CPI da Covid-19. Seria por demais interessante que o Legislativo investigasse as ações e possíveis omissões do governo estadual no combate à pandemia. Ser contra a transparência sobre a aplicação de recursos públicos é defender que equívocos sejam jogados debaixo do tapete visando proteger prováveis culpados. A questão é que a CPI defendida por Georgeo ainda não tem o número suficiente de assinaturas para ser instalada e dificilmente terá. Ademais, mesmo que o cidadanista consiga as rubricas que ainda faltam, verá o seu projeto nascer natimorto. Não há dúvida que, em larga vantagem numérica, a bancada governista indicaria o maior número dos membros da CPI. Desta forma, atropelaria o andamento dos trabalhos, inviabilizando a produção de um relatório com fundamentos suficientes para provar algo contra quem quer que seja. Quem viver, verá!

Passo de cágado

“A Prefeitura de Aracaju está dando um tratamento injusto com quem foi solidário com ela”. A queixa é do ex-deputado estadual Reinaldo Moura, conselheiro do Clube Sportivo Sergipe. O desportista lamenta a demora da gestão municipal em recuperar o gramado do Estádio João Hora, sede do “Mais Querido”. Segundo Reinaldo, o clube não merecia ser tratado dessa forma, pois foi muito bom ao permitir que seu estádio fosse transformando num hospital de campanha. Moura revela que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) prometeu entregar o gramado totalmente recuperado em março passado, mas até agora nadica de nada. Crendeuspai!

Fora de combate

Após testar positivo para a covid-19, a deputada estadual Janier Mota (PR) foi internada em um hospital de Aracaju. Segundo a parlamentar, a internação ocorreu por uma questão de cautela, pois ela está se sentindo “bem, sendo medicada e acompanhada pela equipe médica”. Janier também informou que o seu filho Felipe, que chegou a ir para a UTI após testar positivo para o coronavírus, já está em casa, curado da doença. Melhoras, deputada!

Primeiro os meus

Virou moda político defender que determinadas categorias profissionais devem ser vacinadas contra a covid-19 primeiro do que outras. O deputado estadual Luciano Pimentel (sem partido) pede prioridade para os bancários. Ibraim Monteiro (PSC) defende que primeiro sejam os conselheiros tutelares, enquanto a depurada Maisa Mitidieri (PSD) pede preferência para as grávidas de alto risco. Um pequeno detalhe impede o governo estadual de atender os interesses eleitoreiros dos parlamentares: a falta de vacinas contra a covid-19. Marminino!

Haja conversa

Embora jurem de pés juntos que só pensam nas vítimas da covid-19, os políticos gastam maior parte do tempo tratando sobre política. Entre um compromisso e outro, eles e elas se encontram para discutir as eleições de 2022. Foi o que fizeram, outro dia, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), o presidente do PSC sergipano André Moura e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Os dois visitaram a demista, na residência dela em Brasília, para tratar, principalmente, sobre política: “Claro que, entre um café e outro, relembramos do nosso eterno João Alves”, ressaltou Mitidieri. Ah, bom!

Apaga velinhas

Podem parabenizar, hoje, o ex-governador Jackson Barreto (MDB). Neste 6 de maio, ele está completando 77 anos de vida bem vivida. Mesmo resguardado por causa da pandemia – embora já tenha tomado as duas doses de vacina – JB não deixa de polemizar. Outro dia, ao ser questionado sobre qual é o nome de sua preferência para disputar o governo de Sergipe, Jackson não se fez de rogado: “Você tá doido? Quer tocar fogo no cabaré? Eu já estou muito velho, tenho que ter juízo”, sacramentou. Home vôte!

Fura fila

Fotografado furando a fila da vacina contra a covid-19, o prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM), deve ser investigado pelo Ministério Público Federal. É que o promotor público estadual Antônio Fernandes da Silva Júnior entendeu ser o delito federal, pois o imunizante foi comprado pelo Ministério da Saúde. Quando foi acusado de furar a fila de vacinação, o prefeito disse que apenas queria dar um exemplo à população. Tomara que o MPF o denuncie criminalmente pelo mau exemplo do dito cujo. Desconjuro!

Cadê a fada?

Do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto: “Diga para quem de Direito, aí em cima, que a fada-madrinha do Brasil precisa voltar das férias o quanto ONTEM”.

Delegada ameaçada

Um tal de Kayc Santos fez ameaças à delegada Danielle Garcia. O mequetrefe diz que a policial e o delegado de Simão Dias foram responsáveis pela morte do irmão dele e que os dois vão pagar por isso: “Vocês também são de carne e osso”, postou Kayc nas redes sociais. Após registrar boletim de ocorrência contra o ameaçador, Danielle respondeu bem ao estilo dela: “Eu não tive medo de bandidos muito piores, imagine de um moleque desse”. Misericórdia!

Museu do Mangue

E o vereador aracajuano Breno Garibalde (DEM) quer saber qual o projeto da Prefeitura para recuperar o Museu do Mangue. Localizado no bairro Coroa do Meio, aquele equipamento foi incendiado e se encontra servindo de esconderijo para marginais. Segundo Breno, o Museu tem um grande potencial e poderia estar desenvolvendo o turismo, gerando emprego e renda para a comunidade de seu entorno. Tomara que a Prefeitura também pense assim. Vixe!

Livro novo na praça

O professor, ator e escritor Manoel Cerqueira lançou mais um livro voltado para o segmento infantojuvenil. Trata-se de “Laminha – o Caranguejo esperto”. Com temática ambiental, a história do pequeno crustáceo, um símbolo gastronômico da cultura sergipana, procura mostrar ao leitor aspectos básicos desta espécie e do manguezal, um importante ecossistema para vida do planeta. Para adquirir o livro sobre “Laminha” é só falar com o autor pelo direct do seu instagran @manoelcerqueirafilho. Legal!

