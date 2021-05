Vacinação de pessoas com comorbidades: São Cristóvão amplia faixa etária para 55 a 59 anos









06/05/21 - 15:57:46

São Cristóvão inicia amplia vacinação de pessoas com comorbidades para a faixa etária de 55 a 59 anos.

Esse grupo é composto por pessoas que possuem doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, asma grave, cirrose, doenças renais, entre outras que podem agravar a saúde dos pacientes que contraiam covid-19, aumentando o risco de internação e a necessidade de UTI.

Além das pessoas de 55 a 59 anos, estão incluídos as pessoas com deficiência também nesse mesmo intervalo de idade, gestantes e puérperas com comorbidades (18 anos ou mais) e pessoas com doença renal crônica em uso de diálise (18 anos ou mais). Lembrando que não há contra indicações e todas as pessoas que se enquadrem nesse grupo deverão se imunizar.

Todas as pessoas que pertencem a este grupo deverão apresentar no ato da vacinação um laudo, exame, relatório ou receituário médico que comprove a doença que possui.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM SÃO CRISTÓVÃO

A vacinação será realizada em todas as escolas de São Cristóvão que estão funcionando como ponto de vacinação. Confira a lista das escolas:

UBS/USF de Referência Escola e/ou ponto de vacinação no território Bairro Dias de funcionamento 1. Masoud Jalali EMEF Ruth Dulce Jardim Universitário/Barreiro Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 2. Masoud Jalali EMEF Dr Martinho de O. Bravo Rosa Elze Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 3. Maria José S. Figueiroa EMEF Maria de Oliveira Santos Madre Paulina Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 4. Mariano Nascimento EMEF Josinalva Santos Silva Rosa Maria Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 5. Dr Raimundo Aragão EMEF Araceles Rodrigues Correia Divineia Seg,Ter,Qua,qui,Sex 6. UBS Maria José S. Figueiroa Escola Glorita Portugal Eduardo Gomes Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 7. UBS Jairo Teixeira EMEF Frei Fernando (Escola Josefa Geniza) Centro Seg, Ter, Qua, Qui, Sex 8. Luis Alves EMEF Raimundo Francisco dos Santos Luis Alves Seg,Qua,Sex 9. Irônia Maria Aragão Prado EMEF Dr. Lourival Batista Romualdo Prado Ter,Qui,Sex 10. UBS Sinval José de Oliveira EMEF Lorival Fontes São Gonçalo Seg, qua, sex 11. Antônio Florêncio EMEF Maria de Lourdes Tijuquinha Seg, Qua, Sex

LISTA DE COMORBIDADES/DOENÇAS

* DIABETES MELLITUS: qualquer indivíduo com diabetes;

* PNEUMOPATIAS CRÔNICAS GRAVES: Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia por crise asmática);

* Hipertensão Arterial Resistente (HAR): Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas com o

uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas preconizadas e toleradas, administradas com frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos antihipertensivos;

* Hipertensão arterial estágio 3: PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão

em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade;

* Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade: PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

* INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada; em estágios B, C ou D,

independente de classe funcional da New York Heart Association;

* COR-PULMONALE OU HIPERTENSÃO PULMONAR: Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária;

* CARDIOPATIA HIPERTENSIVA: Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial

e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo);

* SÍNDROMES CORONARIANAS: Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós

Infarto Agudo do Miocárdio, outras);

* VALVOPATIAS: Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide, e outras);

* Miocardiopatias e Pericardiopatias: Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia reumática;

* Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas: Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos;

* Arritmias cardíacas: Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e outras);

* Cardiopatias congênita no adulto: Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico;

* Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados: Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de média e longa permanência);

* Doença cerebrovascular: Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular;

* Doença renal crônica: Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica;

* Imunossuprimidos: Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas;

* Anemia falciforme;

* Obesidade mórbida: Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40;

* Cirrose hepática: Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C;

* Síndrome de Down;

* Doença Renal Crônica Dialítica;

* DEFICIÊNCIA PERMANENTE (Somente para indivíduos cadastrados no BPC): paciente que apresente uma ou mais das seguintes condições:

– Limitação motora que causa grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

– Grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

– Grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

– Deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar.

Fonte e foto assessoria