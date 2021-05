Vacinação Solidária: kits de alimentação beneficiam famílias e instituições









06/05/21 - 09:01:59

“Eu só posso agradecer”, expressa a dona de casa Dionísia da Paixão, ao receber um dos kits de alimentação distribuídos pela Prefeitura de Aracaju a partir da arrecadação da campanha Vacinação Solidária.

Dionísia está em tratamento oncológico, por causa de um câncer de mama. Sem poder trabalhar, ela recebeu o kit que foi repassado pela Associação dos Amigos da Oncologia (AMO). “Continuem doando, pois assim como me ajudou, tenho certeza que ajudará muitas pessoas”, incentiva.

A aposentada Givanilde Oliveira também recebeu um dos kits que foi repassado pela AMO. Segundo ela, a situação ficou bastante difícil. “Já estava faltando o que comer em casa, então é muito bom receber esse kit, que foi preparado com muito amor e carinho. Estou muito feliz”, conta.

Os alimentos arrecadados na Vacinação Solidária foram organizados como kits pela Secretaria Municipal da Assistência Social. Já são mais de 24 instituições beneficiadas com a entrega de kits.

A presidente da AMO, Conceição Balbino, relata que a instituição já faz a doação regular de cestas básicas, mas, com a pandemia, a demanda aumentou muito. “As pessoas estão passando mais necessidade, então esses kits distribuídos pela Prefeitura chegaram em boa hora. Nós já havíamos entregue 180 cestas no mês de abril, com a chegada desses kits, pudemos cadastrar mais pessoas para serem beneficiadas”, informa.

Conceição comenta que a solidariedade se faz ainda mais importante neste momento de pandemia. “Quando a Prefeitura iniciou a campanha Vacinação Solidária, a mensagem era: leve se puder. E a população aracajuana, com extrema boa vontade, decidiu colaborar. Peço que sejam abençoados todos que doaram e agradeço à Prefeitura por lembrar das nossas instituições”, destaca.

Heloísa Ballester, diretora-presidente da Instituição Beneficente Emmanuel (Ibem), diz que as cestas chegaram na hora mais certa. “Nós estávamos com a dispensa limpa. Quando os kits chegaram, foi só chamar, as famílias disseram presente e levaram os alimentos paras suas casas”.

Segundo Heloísa, a alegria de quem recebe os kits é tanta que não tem como não se alegrar junto. A diretora agradece a quem ajudou a compartilhar essa felicidade neste momento tão difícil. “Esses alimentos são mais do que um alimento material, faz bem para quem doa, para as equipes que arrecadam, para as instituições que distribuem e faz muito bem a quem recebe, porque eles estão necessitando demais”, descreve.

Alimentar o futuro

Nem todos os kits foram recebidos pelas instituições foram repassados para famílias. Àquelas que têm público interno, utilizaram os alimentos recebidos para o preparo das refeições que são oferecidas. Foi o que aconteceu na Casa Maternal Amália Leite, os kits foram utilizados para a alimentação das crianças.

De acordo com Eleuza Barreto, assistente social da instituição, já estava sendo necessário comprar alimentos, pois a dispensa estava vazia. “Nós temos 70 crianças matriculadas. Elas fazem três refeições diárias aqui: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Nós dependemos de doações, então a despesa aumentou com a compra de alimentos. Receber esses kits foi muito importante”, ressalta.

Eleuza parabeniza a iniciativa da campanha e agradece às pessoas que contribuíram e que irão contribuir. “É uma ação muito boa para toda a população. Ajudou demais às instituições e às famílias neste momento tão difícil. Quem puder doar, vai contribuir muito com quem está precisando”, reforça.

Fonte e foto assessoria