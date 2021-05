Ação da ANTT apreende 20 veículos fazendo transporte clandestino na Bahia e em Sergipe









07/05/21 - 13:46:41

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), nos estados da Bahia e Sergipe , realizou mais uma etapa da Operação Pascal de combate ao transporte clandestino, resultando em apreensões de 20 veículos e interdição de pontos de venda de passagens.

A operação, promovida pela Unidade Regional da Bahia, com apoio do Grupo Nacional de Combate e Repressão ao Transporte Clandestino, e das polícias Rodoviária Federal e Militar da Bahia, teve início em 23 de abril e encerrou-se em 05 de maio.

A ação foi itinerante, passando por cidades do interior desses estados, tais como Vitória da Conquista, Caetité, Irecê, Euclides da Cunha e Malhada dos Bois. Foram apreendidos 20 veículos, interditados cinco pontos de venda de bilhetes de passagens. Cerca de 510 passageiros foram retirados do transporte clandestino, seguindo viagem em ônibus regulares com despesas custeadas pelos infratores.

A ANTT alerta a todos dos riscos que envolvem uma viagem em um transporte clandestino pela precariedade dos veículos e pelo aumento no risco de contágio pela COVID-19, pois nesse tipo de transporte, em regra, não são seguidas as orientações sanitárias.

Para informações sobre a legalidade da viagem ou denúncias de transporte clandestino, a Agência informa que podem ser realizados através da Ouvidoria:

Whatsapp (61) 99688-4306, telefone 166 ou pelo e-mail: ouvidoria@antt.gov.br

ASCOM – ANTT