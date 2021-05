ACIDENTE AERONÁUTICO- IML CONFIRMA A IDENTIDADE DO PILOTO ATRAVÉS DAS DIGITAIS









07/05/21 - 16:56:00

Na Manhã desta sexta feira (07) o Instituto Médico Legal (IML), órgão integrante da Perícia Criminal sergipana foi acionado para recolher parte do Cadáver do piloto, vítima de acidente aéreo em zona de mangue, localizado na Coroa do Meio em Aracaju.

Segundo informações levantadas no local do acidente, sob a supervisão do Diretor do Instituto Medico Legal, Dr Victor Barros, o membro foi analisado pela equipe e constatado no local que se tratava de um braço e que existia a possibilidade confirmação da identidade do piloto, através das impressões digitais de alguns dedos.

Após chegar ao IML, o Papiloscopista de plantão conseguiu através do Método Científico, coletar as impressões digitais, solicitar a ficha de identificação civil do estado de origem do piloto e realizar Perícia Papiloscopica e correspondente laudo, confirmando assim a identidade do Piloto Adriano Eugênio de Leon Ribeiro.