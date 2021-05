Anúncio da chapa em outubro é “convite” para o PT deixar o governo!









Em meio à pandemia do já não tão “novo” coronavírus (COVID-19), não há como negar que as conversas políticas seguem a todo vapor. Com muita gente preocupada com a reeleição e com o futuro, nos bastidores a sucessão do governador Belivaldo Chagas (PSD) está sim “fervendo”. É evidente que o momento, ainda com muitos infectados e mortos pela COVID, não é propício para discussões públicas a este respeito, mas ninguém quer ficar esperando o fim da pandemia para montar seu planejamento para 2022.

Na base governista há quase que um consenso de que o candidato que terá o apoio de Belivaldo Chagas deverá ser anunciado até outubro próximo. Aliados defendem, inclusive, que já sejam confirmados os nomes que devem disputar o Senado Federal e a vaga de vice-governador. O entendimento é que, montando a chapa com as pré-candidaturas com antecipação, evita-se maiores desgastes futuros, se ganha mais tempo para a preparação dos nomes e também deixa tudo às claras, permitindo que os discordantes procurem outro caminho…

Justiça seja feita, para este colunista, essa é a postura mais leal com os aliados e vice-versa. Não existe “fake”, enganação! Quem é governo e vai caminhar com ele, já se posiciona; quem não quer ficar na base, diante dessa definição, já fica livre para assumir o compromisso político com quem bem entender. Hoje existe um “namoro” para que os nomes do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e do ex-deputado André Moura (PSC) caminhem juntos neste processo eleitoral. O “casamento” ainda consolidaria a entrada do DEM na base aliada do governo. É uma possibilidade real…

É inegável a força e a liderança de Mitidieri e André, neste momento, em todo o interior sergipano, junto aos prefeitos municipais. Em sintonia com o governador Belivaldo Chagas, eles teriam cerca de 90% dos atuais 75 gestores. Pela oposição o senador Alessandro Vieira (Cidadania), muito desgastado e isolado, seria um candidato natural; e quem também está disposto a entrar na disputa é o senador Rogério Carvalho (PT), que teria que ser “carregado” pelo pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em síntese, no entendimento deste colunista, o anúncio da chapa da situação em outubro próximo é, na verdade, um “convite” para o PT deixar o governo! Muitos petistas estão bem acomodados em secretarias e órgãos públicos, se beneficiam da administração estadual, sem contar que o partido dá sustentação ao governo Belivaldo Chagas na Assembleia Legislativa. Se Rogério Carvalho pretende, de fato, disputar o Executivo, o anúncio ainda este ano – e que dificilmente terá seu nome – é uma sinalização transparente de que, eticamente, o PT também deve entregar os cargos.

Outra possibilidade seria a de Rogério Carvalho, em troca dos cargos e secretarias, anunciar que não disputará o governo em 2022 “em nome de um projeto maior”; convenhamos, isso dificilmente irá acontecer! E outra verdade que muita gente evita falar: se quisesse o PT na base, Belivaldo poderia se afastar em abril do próximo ano para disputar um mandato eletivo, mas aí deixaria a “caneta azul” nas mãos da petista Eliane Aquino, outra hipótese praticamente descartada. Para essa “festa” o mais provável é que o Partido dos Trabalhadores não seja convidado…

Veja essa!

O “namoro político” de Fábio Mitidieri (PSD) e André Moura (PSC) já está consolidado e para virar “casamento” resta apenas a “benção” do agrupamento governista, liderado por Belivaldo Chagas (PSD).

E essa!

Juntos, Mitidieri, André e Belivaldo lideram cerca de 90% dos 75 prefeitos sergipanos. Um entendimento entre eles praticamente inviabiliza a construção de outros projetos pela oposição, que insiste em não se unir em torno de um projeto.

Exclusiva!

Uma fonte com bom acesso ao Palácio de Despachos aposta todas as fichas em uma chapa majoritária com Mitidieri para o governo e André Moura sendo pré-candidato a senador, possivelmente filiado ao DEM, da senadora Maria do Carmo.

Bomba!

A coluna está apurando, mas existem rumores de uma movimentação em Brasília para a mudança no comando de uma legenda em Sergipe. As Executivas estão de olho apenas em pré-candidaturas para deputado federal. Quem não tiver um nome, que se organize, antes que seja tarde…

Nepotismo “Divino”!

Quando este colunista anuncia que Sergipe parece “terra sem lei”, eis que aparece um belo exemplo: na Prefeitura de Divina Pastora, a secretária de Saúde, Daiane Santos de Oliveira, decidiu dar um “incentivo” para a filha Thicyane Santos de Oliveira e a contratou como Odontóloga Ambulatorial do município. A legislação não permitiria, mas graças à Santa Divina Pastora parece que criaram uma “lei específica” por lá…

Alese I

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através de sua Mesa Diretora, decidiu por seguir sob o protocolo padrão, agora até o próximo dia 16 de maio. Há uma preocupação de todos na preservação do corpo de servidores e dos parlamentares com o crescimento do número de infectados pelo novo coronavírus (COVID-19) e de óbitos relacionados à pandemia em Sergipe.

Alese II

A Assembleia Legislativa reconhece o esforço das autoridades constituídas no processo de imunização da população sergipana, mas optou por manter-se sob o protocolo padrão em virtude também da superlotação nas redes de Saúde do Estado, pública e privada.

Alese III

Com a medida continuam suspensos todos os protocolos de retomada das atividades presenciais. O recuo para o protocolo padrão se deu no início de Março, diante da necessidade da adoção de mecanismos de distanciamento social, em sintonia com os decretos governamentais, suspendendo todos os eventos que possam promover a aglomeração de pessoas e acabem contribuindo para a para a propagação do vírus.

Igor Albuquerque

O subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, explica que as medidas que passaram a vigorar não interferiram nas sessões remotas do Poder Legislativo, que segue buscando fortalecer a modalidade de teletrabalho. Não custa lembrar que o acesso às dependências do prédio continua restrito aos deputados estaduais, servidores públicos efetivos, comissionados e terceirizados, estando suspenso o atendimento presencial ao público externo.

Aracaju na mira?

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 realizada pelo Senado Federal aprovou requerimento do senador Alessandro Vieira (Cidadania) solicitando as informações completas sobre as investigações que cuidam do caso dos respiradores e do Hospital de Campanha de Aracaju.

Alô MPF!

Os pedidos de informação serão endereçados ao Ministério Público Federal em Sergipe, sobre as investigações acerca de possíveis ilícitos na montagem do Hospital de Campanha de Aracaju; e ao Ministério Público Federal na Bahia, sobre as investigações de possíveis ilícitos na compra dos respirados pelo Consórcio Nordeste.

Alessandro Vieira

Recursos federais especialmente destinados ao combate à Covid foram repassados ao Hospital de Campanha de Aracaju e também para a compra de respiradores do Consórcio Nordeste. “O MPF iniciou investigações a respeito de ambos por existirem suspeitas acerca da aplicação destes recursos pelos respectivos gestores públicos. Nessa esteira, é preciso ter acesso ao teor das apurações pelos Parquets para que se identifiquem os potenciais atos ilícitos associados ao uso do recurso federal”, ressalta Alessandro Vieira.

Fábio Henrique I

Desde o dia 14 de maio de 2020 que o Senado Federal recebeu o Projeto de Lei de nº 2564/2020, que estabelece o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem; além de jornada de trabalho de 30 horas. Mas mesmo com o Brasil há algum tempo comentando sobre esse projeto, ele ainda não foi colocado em votação no Senado. Isso fez com que o deputado Fábio Henrique (PDT/SE) fizesse uso do plenário da Câmara e pedisse pela valorização dos profissionais.

Fábio Henrique II

“Neste momento de pandemia, esses profissionais têm sido extremamente importantes para salvar vidas. E é muito comum ouvirmos pessoas agradecendo aos profissionais da saúde chamando-os de anjos. Porém, esses anjos, ao contrário dos anjos celestiais, comem, vestem e precisam de um salário digno para a sobrevivência”, afirmou o deputado sergipano.

Fábio Henrique III

Para Fábio Henrique, a melhor forma de agradecer aos profissionais da saúde, como um todo, não é fazendo discursos ou postagens bonitas em redes sociais. Ele declarou que “devemos defender para que o PL 2564 seja votado no Senado e na Câmara Federal, e que esses profissionais sejam reconhecidos de fato pelo trabalho que realizam”.

Piso do enfermeiro

O Projeto de Lei de nº 2564/2020 é de autoria do senador Fabiano Contarato e tem como relatoria a senadora Zenaide Maia. Por esse projeto, o piso salarial do enfermeiro será de R$ 7.315,00, dos técnicos R$ 5.120,00 e para os auxiliares será de R$ 3.657,00; além de 30 horas de trabalho.

Janier Mota I

A deputada estadual Janier Mota (PL), através da sua assessoria de imprensa, tranquiliza a sociedade sergipana e informa que permanece internada em leito clínico de hospital para tratamento da Covid-19. O quadro de saúde da parlamentar é estável, evoluindo bem. A deputada agradece a todos pelas mensagens de carinho e orações, ao mesmo tempo em que pede que continuem rogando a Deus pela recuperação plena de sua saúde e de todos aqueles que necessitam da cura.

Janier Mota II

Janier deixa para todos o Salmo 56:3-4: “Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança; não temerei o que me possa fazer a carne”. Essa semana a assessoria de imprensa da parlamentar enviou um comunicado público informando que Janier Mota havia sido diagnosticada com a Covid-19 e, por questão de cautela, estava internada num hospital e sem participar das atividades parlamentares.

Janier Mota III

“Graças a nosso Bondoso e Glorioso Deus, estou bem, sendo medicada e acompanhada por equipe médica. Também aproveito para informar que o meu filho Felipe já está curado da Covid-19 e em casa, para a nossa felicidade e para a honra e glória de Deus”, anunciou a deputada no comunicado. Ela pediu a cura a todos os enfermos acometidos por esta doença e a benção para todos os trabalhadores que estão na linha de frente da saúde. “Nossos verdadeiros anjos humanos, médicos, profissionais da enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que, diariamente, estão se doando nesta batalha, salvando vidas. Tenho certeza que fé e ciência juntas irão vencer este mal!”.

Apelo

Por fim, Janier fez um apelo para a sociedade sergipana em geral. “Peço, encarecidamente, que se cuidem sempre. Tomem as devidas precauções para evitar o contágio do vírus, enquanto a vacina não chega para todos. Pois, milhares são as vidas que, infelizmente, estão sendo ceifadas, deixando famílias desoladas”.

Ibrain Monteiro I

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) defendeu que o governo do Estado inclua entre os grupos prioritários de vacinação contra a pandemia da COVID-19 os conselheiros tutelares. O parlamentar explicou que muitas crianças e adolescentes passam por abuso sexual e agressões e que os conselheiros tutelares estão na linha de frente fazendo o devido acompanhamento. “São trabalhadores que visitam as casas, as comunidades e conversam com as famílias e acompanham de perto o que está acontecendo com as crianças e adolescentes”.

Ibrain Monteiro II

Ibrain também prestou sua solidariedade e pesar aos amigos, familiares e filhos pela passagem do senhor José Carlos Rocha, pai do empresário Zé Carlinhos e do ex-prefeito de Campo do Brito, Léo Rocha.

Maria Mendonça I

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) fez uma reflexão sobre o retorno das aulas presenciais, dos alunos dos 1º e 2º anos do ensino fundamental, das redes pública e privada, a partir do próximo dia 10. A parlamentar registrou uma reunião do secretário de Educação com os representantes do Sintese em que ele se comprometeu em responder às inúmeras demandas e questionamentos por meio de ofício.

Maria Mendonça II

Em seguida, Maria Mendonça pontuou que mediante reunião com o Comitê Científico, o governador Belivaldo Chagas (PSD) já autorizou o retorno das aulas no dia 10. Mais adiante ela leu a nota do Sindicato, onde após ampla assembleia unificada, com os professores da rede estadual e das 74 redes municipais, decidiu entrar em greve contra o retorno em defesa da vida, por testagem dos estudantes e por condições sanitárias nas escolas. O sindicato acionará a Justiça e prepara um grande ato para o dia 10, às 8 horas, em frente à Secretaria de Educação.

Maria Mendonça III

“A própria OMS classifica como trágica a realidade, com a nova onda do vírus no Brasil. No nosso boletim endemiológico de terça-feira (4), foram 872 novos casos de infectados e 27 mortes. Já são mais de 206 mil pessoas que testaram positivo e 4.384 mortos. Apelamos ao governador, mas também ao Comitê Técnico e Científico”, apelou a deputada.

Sensibilidade

Por fim, Maria Mendonça citou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendendo a decisão do Rio de Janeiro sobre a vacinação, deixando claro que as autoridades só podem promover alterações no Plano Nacional de Vacinação apenas mediante critérios técnicos. “Defendo uma reflexão entre a educação e a vida. Temos que optar sempre pela vida! Não há como recuperar depois. Todos perdemos amigos, conhecidos e, até, familiares. Peço a sensibilidade de todos”.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) defendeu que os demais poderes constituídos sigam o exemplo do Poder Executivo Estadual e instituam uma pensão especial e um seguro para os servidores públicos, efetivos ou não, que estão trabalhando no sistema presencial durante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

Georgeo Passos II

O parlamentar lembrou que a Alese aprovou, por unanimidade, em 2020, uma proposta semelhante do Poder Executivo que garantia o benefício para os servidores da Saúde que atuam na “linha de frente” no combate ao vírus. Georgeo citou o caso recente de um servidor do Tribunal de Justiça, o técnico judiciário Sérgio Andrade Galvão, que no desempenho da função de executor de mandados, findou se infectando e veio a óbito vítima da COVID-19.

Georgeo Passos III

“Temos servidores trabalhando no sistema remoto, mas também temos nossos servidores que precisam vir presencialmente. No caso do TJ, há um esforço de todos para garantir a tramitação dos processos judiciais, mas em alguns casos, durante as visitas a lugares que não se pode garantir a não contaminação. Vou entrar em contato com o presidente do TJ, do TCE, da nossa Casa e o Procurador-Geral de Justiça. Não queremos que ninguém morra, mas precisamos fazer algo”, defendeu o deputado.

Seguro e Pensão especial I

Georgeo lembrou que foi aprovado, por unanimidade, o projeto do Executivo, que é muito importante, e defendeu que todos os poderes tomem a iniciativa de fazer o mesmo por seus servidores. “A proposta aprovada aqui gerou a lei 8.725/2020 criando um seguro de R$ 15 mil para as famílias dos servidores que estão na linha de frente e uma pensão especial para aqueles que não forem efetivos. Nossa sugestão é que cada Poder apresente uma proposta e garanta esses benefícios para os servidores que estão trabalhando presencialmente, caso alguém venha a óbito”.

Seguro e Pensão especial II

Em seguida, o deputado disse que sua proposta não cria despesas porque ele defende que cada Poder apresente sua proposta no sentido de contemplar os servidores que atuam presencialmente. “O governo do Estado chegou na frente e isso eu tenho que reconhecer. Nós aprovamos para o pessoal da Saúde, agora cada Poder tem sua autonomia para fazer como bem entender e sabe quem são seus servidores que estão correndo mais riscos e os que estão em home office. É ao menos um alento para esses servidores e seus familiares, caso o pior aconteça”.

Vacinação

Georgeo anunciou ainda que protocolou uma indicação para que sejam incluídos nos grupos prioritários de vacinação os oficiais de Justiça, os executores de mandados e os avaliadores judiciais. “Esses profissionais estão no dia a dia atuando e eu acho importante e pertinente que eles sejam contemplados”.

CPI da COVID

Georgeo agradeceu o voto de confiança dado pelo colega deputado Iran Barbosa (PT), que também confirmou que assina o requerimento de CPI da COVID-19. “Agradeço a Iran e aos colegas deputados Gilmar Carvalho e Rodrigo Valadares que também se somaram. A nossa intenção era que toda a Casa ou a maioria estivesse unida, mas vamos continuar buscando a oitiva assinatura para a gente poder protocolar o requerimento e instalar a CPI aqui na Alese”.

Propostas acatadas

Georgeo disse ainda que serão acatadas as propostas de Gilmar e Iran. “Gilmar pontuou sobre a questão dos fura filas da vacinação, de pessoas que foram vacinadas foram da ordem e Iran nos pediu que adequássemos o prazo da CPI à de BSB que são 90 dias. Agora vamos continuar trabalhando em busca de mais assinaturas para a gente atingir o mínimo necessário”.

Breno Garibalde I

Foi aprovado o requerimento do vereador Breno Garibalde solicitando à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) informações sobre o Museu do Mangue, na Coroa do Meio, que recentemente foi alvo de um incêndio. O requerimento, que foi protocolado bem antes do ocorrido, pede informações sobre o projeto utilizado na reforma do museu, o encaminhamento dos motivos de abandono das obras do local e qual a destinação dada ao que resta da estrutura ainda existente.

Breno Garibalde II

“É muito importante que a gente tenha essas informações pra saber o que está sendo feito. O museu do mangue foi concebido no início dos anos 2000 e nunca foi colocado em prática. Recentemente teve mais um incêndio na região, que hoje é ponto de vandalismo e de drogas. O local tem um potencial gigante e poderia estar desenvolvendo o turismo, gerando emprego e renda para aquela comunidade”, pontuou o parlamentar.

Breno Garibalde III

Breno ainda reiterou que a participação da população local é de fundamental importância para que o projeto dê certo. “Para que o Museu do Mangue dê certo é necessário que a gente envolva a comunidade em todo o processo. Dessa forma eles vão se sentir integrados e incentivados à auxiliar na preservação do local. Essa pauta é muito urgente e, por isso, peço a sensibilidade do poder público”, destacou Breno Garibalde.

Museu do Mangue

A construção do Centro de Educação Ambiental Manoel Bomfim Ribeiro (Museu do Mangue) na Coroa do Meio iniciou em maio de 2001. O espaço tinha a proposta de fazer ações com cunho socioambiental para despertar e construir uma memória coletiva, além de preservar o patrimônio do manguezal e as histórias da comunidade. O Museu também tinha o intuito de recuperar o manguezal e criar um laboratório de pesquisas científicas, que funcionaria em parceria com a Fundação Mamíferos Aquáticos e a Universidade Federal de Sergipe. As ações do Museu beneficiariam a comunidade, através de lazer, renda e educação ambiental, como também atrairia turistas para a região.

Amparo ou desamparo

A coluna recebeu a denúncia de que uma mãe de família, infelizmente, perdeu a perícia médica de sua filha, uma criança especial, por responsabilidade da prefeitura de Amparo do São Francisco, por conta de problemas no transporte e, segundo rumores, por perseguição política. Moradores da cidade se mobilizam para denunciar o caso no Ministério Público e até na Justiça Federal, por se tratar de uma questão relacionada ao INSS. Com a palavra a prefeitura de Amparo, ou seria do “desamparo”?

Fura-fila na mira

O Ministério Público Estadual decidiu encaminhar uma denúncia formal ao Tribunal de Justiça contra o prefeito de Itabi, Júnior de Amynthas (DEM), pelo fato do mesmo ter furado a fila da vacinação contra a covid-19, desrespeitando o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Pode ter que atravessar uma séria batalha judicial e até por em risco seu atual mandato.

Alô Dores!

A Prefeitura de Nossa Senhora das Dores, através de sua Secretaria Municipal de Cultura, promove nesta sexta-feira (7) e sábado (8) a Live “Micarense 2021”. Hoje a partir das 19 horas e amanhã a partir das 16 horas, com as participações de diversos artistas sergipanos. Um grande exemplo a ser seguido de valorização da cultura sergipana. Muitos desses trabalhadores estão atravessando um momento difícil do ponto de vista financeiro.

Luto – Ribeiro Neto I

O futebol sergipano perdeu uma de suas principais referências, na atualidade: o treinador e comentarista esportivo Ribeiro Neto. Ele já havia superado a COVID-19, mas por conta das sequelas da doença, findou vindo a óbito. Ribeiro Neto construiu uma legião de amigos por onde passou, por onde atuou, sempre com um sorriso no rosto e boas conversas, sendo sempre um bom amigo.

Luto – Ribeiro Neto II

Com o apelido de “Popó da Gávea” (da época do Flamengo), Ribeiro Neto passou por várias equipes do nosso futebol, mas com um destaque maior para as conquistas no Sergipe, em especial, durante o inesquecível hexacampeonato sergipano. Torcedor proletário do Bairro Industrial, este colunista deseja força aos amigos e familiares e reconhece o luxo desse hexa…

“Vida reciclada” I

A coluna tomou conhecimento da história do jovem Gênisson Lima de Almeida, de 26 anos, que tira seu sustento do subemprego (carrego de feiras) e coleta de materiais recicláveis (latinhas de refrigerante e cerveja). As adversidades, no entanto, não fizeram o sergipano desistir dos seus objetivos.

“Vida reciclada” II

Filho de pais analfabetos e natural de Nossa Senhora Aparecida, Gênisson resolveu ser protagonista da própria história. Com o dinheiro arrecadado por meio dessas atividades, investiu nos estudos e, assim, conseguiu chegar à Universidade Federal de Sergipe, onde formou-se em Geografia Bacharelado em 2015.

“Vida reciclada” III

Mas, para quem pensa que essa história se encerrou, puro engano. Com muita determinação e persistência vieram a graduação em Licenciatura em Geografia e o Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos alcançados no ano de 2016 na UFS. E mais recentemente foi aprovado no Doutorado também em Desenvolvimento e Meio Ambiente, o qual teve início em 2020 na instituição de ensino superior mencionada anteriormente.

Exemplo de superação

A coluna não apenas parabeniza Gênisson por sua determinação em perseguir seus sonhos, mas pontua que ele, assim como tantos outros “guerreiros da vida”, devem ser reconhecidos como bons exemplos para a formação de muitos jovens que têm acesso a tudo, inclusive à informação, mas que não valorizam, muitas vezes graças ao suor e ao sacrifício de seus próprios pais. É preciso ter mais atenção e pulso com a nova geração. “Vitória sem luta é triunfo sem glória”.

