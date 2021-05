ARACAJU VACINA PESSOAS COM COMORBIDADES/PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO FIM DE SEMANA









07/05/21 - 16:31:31

A Prefeitura de Aracaju continuará vacinando, com primeira dose pessoas com 59 anos com comorbidades, idosos, profissionais de saúde, de segurança e de salvamento neste sábado e domingo, dias 8 e 9.

A vacinação de profissionais de saúde ocorre somente na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 17h, mediante apresentação do código gerado no portal VacinAju.

Já as pessoas com comorbidades de 59 anos, idosos, profissionais de segurança e de salvamento, deficientes permanentes (BPC), gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos, pessoas com doença renal crônica a partir de 18 anos, pessoas com autismo e síndrome de Down a partir de 18 anos, devem se vacinar no posto volante do Parque da Sementeira, das 8h às 17h.

Para receber a vacina, é preciso realizar o cadastro no site da Prefeitura de Aracaju – VacinAju – e anexar documentação necessária. O código é conferido no mesmo endereço. As equipes da Prefeitura ou da Secretaria Municipal da Saúde não enviam e-mail, SMS ou mensagem via whatsapp.

“Teremos vacinação este fim de semana no drive e no auditório da Emef Presidente Vargas. Estamos aguardando o Estado informar quantas doses serão enviadas para Aracaju desse lote de vacina recebido, para reorganizarmos o cronograma de segunda dose de CoronaVac e de primeira dose para pessoas com comorbidades”, explica a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Segunda-feira

Na segunda-feira, dia 10, a vacinação de primeira dose será aplicada para os mesmos públicos atendido durante o final de semana. Para profissionais de saúde, a vacinação ocorre no na Emef Presidente Vargas. Para demais públicos citados, a vacina estará disponível no posto volante do parque da Sementeira e nas UBSs Augusto Franco, Cândida Alves, Marx de Carvalho, Manoel de Souza, Santa Terezinha, Edézio Vieira de Melo, Adel Nunes, Hugo Gurgel, José Augusto Barreto e no Cras João de Oliveira.

O cronograma de segunda dose de CoronaVac será divulgado assim que as doses forem recebidas.