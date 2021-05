Circuito de lives vai debater as relações étnico-raciais









07/05/21 - 07:37:53

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, por meio da Comissão de Direitos Humanos e Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Interétnicas, realiza, no Instagram, o ‘Circuito de Lives: Racismo no Brasil’. Serão três temáticas em discussão: ‘Entendendo raça e racismo’, ‘Brasil e a democracia racial: desvelando o mito’ e ‘Racismo e hierarquias sociais: porque estamos onde estamos?’.

“Queremos propor alguns momentos de troca. Vamos construir diálogos abertos, leves e ricos em informações. A ideia é fazer um circuito de lives, para que possamos discutir, aos poucos, temas relevantes dentro das relações étnico-raciais, para irmos elaborando juntes nossas reflexões”, ressalta a psicóloga Barbara Santana Ribeiro, membro da coordenação do GT.

A primeira transmissão acontece sábado, 15, às 19h, no IG @Interetnicas. O tema será ‘Entendendo raça e racismo’. As convidadas serão as colaboradoras do GT Psicologia e Relações Interétnicas/ CRP19, Débora Lima, graduanda em Filosofia, na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Heloise Araújo, graduanda em Psicologia, na Universidade Tiradentes (Unit).

“Para começar do começo, nosso primeiro bloco de lives vai tratar sobre o racismo no Brasil, passando por uma contextualização, até às especificidades dessa questão por aqui e as implicações sociais desse fenômeno”, finaliza a psicóloga Paloma Silva de Souza, integrante da coordenação do GT Psicologia e Relações Interétnicas.

Assessoria de Comunicação