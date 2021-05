CONDUTOR EMBRIAGADO PROVOCA ACIDENTE NA TAIÇOCA E É PRESO EM FLAGRANTE









07/05/21 - 06:35:18

Um motorista foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (06) após se envolver em um acidente envolvendo um GM Classic e um Fox na região de Nossa senhora do Socorro.

A viatura da Cptran que estava na área foi acionada e logo chegou ao local quando constatou que o condutor do veículo tentou fugir do local, mas após diligências da guarnição, ele foi encontrado e ao realizar o teste do bafômetro, o aparelho constatou 0.90 mg/ l de álcool expelido no ar e conduzido a delegacia.

Já o outro condutor foi atendido pelo serviço de emergência.

Afastar-se do local de acidente de trânsito para fugir de responsabilidade é crime previsto no ART 305 do CTB.

Informações e foto CPTran