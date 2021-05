PILOTO DO AVIÃO QUE CAIU NO MANGUE EM ARACAJU CONTINUA DESAPARECIDO









07/05/21 - 07:19:44

Após a queda do avião de pequeno porte, ocorrido por volta do meio dia desta quinta-feira (06), parte da fuselagem da aeronave foi retirada do mangue com a ajuda de um guindaste, na noite desta quinta-feira (06) e o piloto Adriano Leon, 32 anos, continua desaparecido.

A aeronave que caiu em uma área de manguezal no bairro Coroa do Meio, em Aracaju, provocando a morte de uma pessoa, que seguia para o município de Unaí, em Minas Gerais.

Equipes do Quartel do Comando Geral (QCG), da unidade de Nossa Senhora do Socorro, e da Unidade Escola também atuam na operação de resgate. A Polícia Federal também está no local acompanhando a operação.

As informações passadas pelo CBM são de que o piloto continua desaparecido e, ainda no inicio da manhã desta sexta-feira (07), as buscas reiniciarão.

Foto redes sociais