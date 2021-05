DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE COBRA A ABERTURA DE TEMPLOS RELIGIOSOS









07/05/21 - 12:05:19

Mesmo com o distanciamento necessário, a limitação no acesso, a distribuição de álcool em gel, há muitos locais no Brasil em que os templos religiosos estão fechados. Para o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) isso não deveria acontecer porque existe o respeito às normas preceituadas pela Organização Mundial da Saúde e é pela fé que muitas pessoas encontram acalanto nesse período da pandemia.

“Neste momento de pandemia, de dor, de desespero de muitas famílias, é na fé que as pessoas se seguram para vencer as dificuldades pelas quais estão passando. Os templos religiosos estão cumprindo o distanciamento social, com álcool em gel e número de pessoas reduzido. Quero deixar clara a minha posição favorável à abertura dos templos religiosos, sejam eles católicos, evangélicos, espíritas ou de qualquer denominação religiosa”, ressaltou o deputado em pronunciamento na Câmara Federal.

O deputado Fábio Henrique esteve conversando sobre o assunto com alguns párocos da igreja católica e também esteve reunido, na semana passada, com um dos maiores líderes evangélico do Brasil, o pastor Virgílio de Carvalho Neto, que é sergipano e suplente de senador. “É inaceitável que tenhamos um país onde o transporte coletivo rodoviário, diariamente, estão absolutamente lotados; as agências bancárias entupidas, principalmente as da Caixa Econômica Federal; e as igrejas cristãs e os templos de uma forma geral estejam fechadas”, finalizou.

