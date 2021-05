Deputado Ibrain recebe reitor da UFS e afirma compromisso em ajudar a UFS









07/05/21 - 09:03:16

Nesta quinta-feira, 06, o deputado estadual Ibrain de Valmir, recebeu em seu gabinete o reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Valter Santana acompanhado do seu assessor Jodnes Vieira para tratar de assuntos ligados ao desenvolvimento e melhorias nas ações educacionais da Universidade.

Em conversa com o deputado, o reitor da UFS, Valter Santana mostrou propostas de ações que poderão ser aplicadas na Universidade Federal de Sergipe para as melhorias nos serviços educacionais. ” A meta é investir, estimular a inovação, o desenvolvimento tecnológico dentro da universidade, para, alinhado com ações governamentais, ter condições de tornar Sergipe um polo para atrações de empresas”, pontuou o reitor.

Para o deputado Ibrain Monteiro, o encontro foi proveitoso. “O reitor da UFS está sempre muito atento, principalmente em relação ao planejamento de ações pós Covid. Existe a preocupação com a formação do aluno e também com a pós formação. Um fato importante é que esses alunos, dentro da UFS, podem desenvolver tecnologias para serem usadas pelo estado de Sergipe, o que é de grande valia para o desenvolvimento econômico das cidades”, comentou Ibrain.

De acordo com o parlamentar, a ideia é se unir a outros deputados em defesa dos projetos da universidade, que acabam resultando em desenvolvimento para o estado. “Somos um estado muito pequeno, esperamos que as indústrias possam abraçar esses projetos para gerar emprego e renda para o estado de Sergipe. Vamos defender, junto com outros parlamentares, a aplicação desses projetos na prática, o que gera um benefício para todo o estado”, relatou.

Por Alice Fernandes