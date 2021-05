Discute-se uma nova legislação









Brasília ferve com a possibilidade de mudança na legislação eleitoral do próximo ano, para deputados estadual e principalmente federal. Cita-se o Distritão como o preferido dos parlamentares, mas as discussões demonstram que a preferência é manter tudo como está ou flexionar em relação a Estados que podem ser representados por apenas oito deputados, como é o caso de Sergipe, principalmente quando todas as disputas terminam se tornando em majoritária.

Realmente, eleger apenas oito nomes para a Câmara Federal com o voto limite de cada legenda, é muito difícil para Estados de bancadas menores. Aliás, a desproporção dá maior força, naturalmente, às unidades federativas que têm maior representação na Câmara Federal, embora tenha se registrado formação das mesas diretoras com a Presidência ficando com Estados de representações mais modestas, como é o caso do próprio Arthur Lira, de Alagoas, que tem bancada de nove deputados, mas fez o presidente da Câmara.

Entre as tantas conversas sobre as novas regras para 2022, o deputado federal Fábio Henrique (PDT), participou ontem de reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele informou que mudança na legislação eleitoral para o pleito de 2022 é muito difícil, principalmente a implantação do Distritão, em razão da necessidade de aprovação de uma PEC para colocá-la em vigor. Enquanto a lei 9504 já está em vigor e dar sustentação à atual legislação, com possibilidade do fim das sobras, que ainda é dúvida.

Já o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), disse que os Estados com bancada de apenas oito deputados, como Sergipe, vão seguir a regra que acaba com a sobra, mas pela dificuldade de formação de chapa, o candidato com 80% do quociente eleitoral [que será entre 130 a 140 mil votos], já disputa com 65 mil votos o que acaba com as sobras, mas mantém para os Estados com oito parlamentares. A maioria dos deputados acha que uma mudança na legislação fica difícil até setembro, em razão das discussões e apresentações de emendas, que terão que ser levadas em consideração, principalmente quando se busca uma reforma que atenda a segmentos diferentes.

Almoço para Jackson

Um almoço no apartamento do presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), surpreendeu o aniversariante Jackson Barreto (MDB).

*** Os demais convidados foram o governador Belivaldo Chagas, e o secretário de Governo, José Carlos Felizola.

*** Além, lógico, de Rosely Bispo que foi à anfitriã ao lado do marido Luciano.

Só na sobremesa

Jackson Barreto gostou da surpresa e disse que não houve qualquer conversa sobre o momento político, mas trataram de questões naturais de Governo, como ações na construção de rodovias.

*** Belivaldo revelou todo o seu interesse em ampliar a recuperação de todas as rodovias do Estado e a construção de novas.

*** Jackson não se conteve e revelou que só tratou de política na sobremesa, porque o governador Belivaldo Chagas só deseja por o assunto na mesa em setembro.

Sobre candidatos

Apesar da discrição da Jackson, durante o almoço não se deixou de falar sobre sucessão estadual de 2022, com a citação dos nomes que se apresentam como prováveis candidatos.

*** O nome do deputado Fábio Mitidieri (PSD) foi bem avaliado, o de Edvaldo Nogueira (PDT) foi bem visto, mas se pondo à frente as dificuldades que ele tem para entendimentos. Quanto a Ulices a complicação é ele só assumir uma candidatura em março ou abril.

Rogério é candidato

Sobre a candidatura de Rogério Carvalho (PT), com aval total do ex-presidente Lula, já não se faz comentário: o bloco não aceita, embora ele vá conversar com Belivaldo Chagas, para tentar o apoio da base aliada.

*** A candidatura de Rogério ao Governo está decidida por indicação do PT. Ele vai trabalhar a formação de novo bloco, podendo ter Valadares Filho (PSB) como vice.

Novas conversas

Dentro de mais alguns dias, deve acontecer novo encontro dos participantes do almoço, para uma nova rodada de conversas políticas, sem que isso breque o trabalho contra a expansão da Pandemia.

*** O objetivo é fazer avaliações, sem a preocupação da escolha imediata do candidato do grupo ao Governo do Estado.

Jantar e reaproximação

O ex-deputado federal André Moura, ao lado do ex-vereador Zeca da Silva, jantou com o presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, e o ex-deputado Venâncio Fonseca.

*** Foi uma conversa ampla, uma reaproximação política em que todos eles podem ficar próximos nas eleições de 2022, inclusive em chapas majoritárias.

*** O nome de Luciano já foi citado como candidato a vice-governador, numa chapa que tem André Moura disputando o Senado.

Rogério enquadra

Segundo Milton Jr, com postagem no Twitter, “o senador Rogério Carvalho (PT), enquadrou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem, na CPI da Covid”.

*** – Rogério mostrou, através de documentos, os crimes cometidos pelo chefe do executivo, disse Milton.

Janier está estável

A deputada estadual Janier Mota permanece internada em leito clínico de hospital para tratamento da Covid-19. O quadro de saúde da parlamentar é estável, e evolui bem.

*** Segundo a sua assessoria, a deputada pede que continuem “rogando a Deus pela recuperação plena de sua saúde e de todos aqueles que necessitam da cura”.

*** Circula informação de que a deputada Janier está em tratamento no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Gualberto no PSD

O deputado estadual Francisco Gualberto vai deixar o PT e disputará vaga de deputado federal, nas eleições do próximo ano.

*** Na Alese, a informação entre colegas de Gualberto, é que ele vai para o PSD.

Zezinho na base

Está certo que Zezinho Guimarães trocará o MDB pelo Partido Liberal e pela legenda disputará vaga na Câmara Federal. Tem o aval do presidente nacional Waldemar Costa Neto..

*** Em Sergipe, entretanto, Zezinho está retornando para a base aliada, de onde havia se afastado um pouco.

Quebrar patentes

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que o acesso a vacina deve ser universal! Em um momento de pandemia onde o mundo não para de enterrar pessoas, a quebra de patentes das vacinas é fundamental.

*** – Mais de 80 países já são favoráveis e na Câmara dos Deputados votarei sim pela proposta. Salvar vidas é prioridade!

Turismo Pós

A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico da União dos Legisladores e Legislativos (Unale), presidida pelo deputado Luciano Pimentel, realizará hoje o webinário “As perspectivas do Turismo no Brasil Pós-Covid”.

*** O encontro contará com a participação da presidente da Unale, Ivana Bastos (PSD-BA), e terá palestra do doutor em Economia e Turismo, Roberto Andrade.

*** Será transmitido nas redes do parlamentar e da Unale (Instagram, Facebook e Youtube), a partir das 10 horas.

Um bom bate papo

