ESPORTE: BANESE CARD APOIA O CRESCIMENTO DO FUTEBOL SERGIPANO









07/05/21 - 17:05:56

A Sergipe Administradora de Cartões e Serviços (SEAC), detentora do Banese Card e da TKS Soluções de Pagamento, passa a ser patrocinadora dos times de futebol Sergipe e Confiança. A mais recente parceria, já em vigor, foi firmada na última quarta-feira (5) com o Clube Sportivo Sergipe, de quem o Banese Card é, agora, o patrocinador Master 2 de toda a campanha do grupo, dentro e fora do Estado, neste ano de 2021.

Com a iniciativa, o Grupo Banese avança no objetivo de tornar-se grande apoiador de ações importantes para o povo sergipano, em diversas áreas, como o esporte, a educação e a cultura. A parceria entre o Banese Card e os times Sergipe e Confiança é comercial, e nela todos ganham. Ganham as equipes, que recebem apoio para desenvolverem melhor as competências e habilidades; ganha a SEAC, que terá a marca de produtos da empresa (Banese Card e TKS) estampadas nas camisas dos times e, desta forma, divulgada pelo Brasil.

Existe, ainda, um terceiro beneficiado com esta ação: o sergipano, que recebe de volta, em forma de incentivo ao desenvolvimento local, uma parte do que ele utiliza com o Banese Card. Para Ernan Sena, presidente do Sergipe, o resgate de uma parceria que no passado fora frutífera é motivo de muita alegria. “O Banese Card sempre apoiou o futebol em nosso Estado, e retomar essa história é muito importante para nós”, declarou

Para o presidente da SEAC, Anderson Andrade Santana, é uma honra poder contribuir para o fortalecimento de um dos principais símbolos do País, o futebol, uma paixão que gera não apenas alegria para o torcedor, mas também emprego e renda – direta e indiretamente -, união, solidariedade e autoestima, dentre tantos outros sentimentos positivos, dentro e fora dos estádios.

“São inúmeros os motivos que nos fazem investir no esporte, e sem qualquer tipo de dúvida o bem-estar dos sergipanos é um deles. Além do mais, é uma honra poder contribuir com o desenvolvimento desses dois clubes e, de certa forma, ajudar a levar o nome do nosso Estado para todo o Brasil”, declarou Anderson Andrade.

PRESTÍGIO À PRATA DA CASA

O presidente da SEAC esteve no Batistão na última quarta-feira (5) prestigiando o primeiro jogo entre Sergipe e Confiança na semifinal do Campeonato Sergipano 2021, momento em que pôde reunir-se com os presidentes dos times, e ter a certeza de que a rivalidade entre o Gipão e o Dragão acontece, apenas, dentro das quatro linhas.

A parceria com a Associação Desportiva Confiança começou cerca de um semestre antes, em outubro de 2020, e de acordo com o presidente do Dragão do Bairro Industrial, Hyago França, tem auxiliado o time na caminhada pela busca de bons resultados dentro dos gramados do Brasil.

Por Andréa Moura