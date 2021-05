SSP: EXAMES COMPROVAM QUE RESTOS MORTAIS ENCONTRADOS SÃO DO PILOTO









07/05/21 - 16:09:46

A Secretária de Segurança Pública de Sergipe informou na tarde desta sexta-feira (07) que exames confirmaram que os restos mortais encontrados próximo a fuselagem da aeronave de pequeno porte que caiu e afundou a cerca de dois metros em um manguezal, em Aracaju, são do piloto Adriano Leon, de 32 anos.

Acidente – Adriano Leon estava retornando a uma fazenda no município mineiro de Unaí, após deixar um passageiro na capital sergipana. Minutos depois da decolagem, no Aeroporto Santa Maria, o piloto relatou um problema à torre de controle e tentou retornar ao aeroporto, mas acabou caindo por volta das 11h40 no manguezal, na Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes, distante cerca de três quilômetros do local da decolagem.