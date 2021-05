Fórum dos Conselhos lançam campanha solidária em Sergipe









07/05/21 - 09:26:00

Representantes de Conselhos Regionais de classes em Sergipe lançam, nesta data, a campanha solidária ‘Conselhos de Atitudes Solidários’. O objetivo é arrecadar cestas básicas que serão doadas a diversas instituições indicadas pelas autarquias.

A campanha está baseada em uma pesquisa que está no site da ALESE onde o deputado Zezinho Guimarães afirma com dados do IBGE, que 50% dos Sergipanos estão passando fome. A fome é real, incomoda e doe. E temos certeza de que podemos diminuir e até parar essa dor. O trabalho de arrecadação envolve todos os segmentos e toda ajuda será bem-vinda.

O presidente do CRA-SE, Jorge Cabral, coordenador da ação no Fórum dos Conselhos Regionais e Ordens das Profissões regulamentadas de Sergipe, está confiante de que o projeto vai fazer a diferença na vida de quem, nesse momento, necessita de auxílio. “É um impacto grande saber que 50% da população sergipana passa fome. Isso salta aos olhos, impossível não ficar incomodado com isso. Todos os setores enfrentam dificuldades nesse contexto de pandemia, mas nós podemos fazer a diferença”, pontuou.

A campanha ‘Conselhos de Atitudes Solidários’ terá duração de dois meses. A cada 15 dias será feita a entrega de cestas básicas, assim como uma prestação de contas à sociedade. “Comunicar o destino das doações é indispensável. Deve ser um processo extremamente transparente e responsável, não somente para os profissionais de cada conselho, como também para sociedade”, ressaltou Lana Veiga, representante do Conselho Regional de Contabilidade que fará a auditoria da campanha.

Para as doações será disponibilizada uma conta bancária para que sejam realizadas transferências de valores ou Pix, para a compra de cestas básicas. PIX: E-mail: conselhos@fasouto.com.br; Ou depósito:

Conta Poupança: Banco Bradesco

Agência: 3162 Conta: 0113920-7; Empresa: Fasouto Faria Souto Comércio

O empresário Juliano Souto, do grupo Fasouto, colocou a empresa à disposição e acrescentará uma cesta básica a cada dez doadas. A cesta básica contendo 11 itens – óleo de soja, açúcar, flocão de milho, café, feijão, leite em pó, biscoito cream cracker, sardinha, farinha de mandioca, arroz e macarrão – terá o custo unitário de R$ 44,90.

A campanha ‘Conselhos de Atitudes Solidários’ envolve 15 autarquias, são elas:

1) (CRP19) – Conselho Regional de Psicologia;

2) (CRECI) – Conselho Regional de Corretores de Imóveis

3) (CREF) – Conselho Regional de Educação Física

4) (CRMV) – Conselho Regional de Medicina Veterinária

5) (CRC) – Conselho Regional de Contabilidade

6) (CRA-SE) – Conselho Regional de Administração

7) (CREFITO) – Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –

8) (CRESS) – Conselho Regional de Serviço Social

9) (COREN) – Conselho Regional de Enfermagem –

10) (CRO) – Conselho Regional de Odontologia

11) (CORECON-SE) – Conselho Regional de Economia –

12) (CREA-SE) – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe –

13) (CORE-SE) – Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe –

14) COREFONO 4 – Conselho Regional de Fonoaudiologia – 4º região

15) (CAU/SE) Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppMessengerPrintFriendly

Conselho Regional de Administração – CRA-SE