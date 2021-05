GOVERNO ENVIARÁ PL QUE ASSEGURA PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DE SERGIPE









07/05/21 - 05:25:07

O documento foi assinado pelo governador em reunião, nesta quinta-feira (06)

O governador Belivaldo Chagas encaminhará à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Sergipe – SPS/SE para servidores ativos, inativos e pensionistas, em cumprimento ao disposto na Lei federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. O documento foi assinado pelo governador em reunião, nesta quinta-feira (06), com o secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, o secretário da Justiça, Cristiano Barreto, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre José, o subprocurador-geral do Estado, Vladimir Macedo, e o superintendente de Atos Legislativo, Manoel Dantas.

O SPS/SE deverá abranger os servidores militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ativos, da reserva remunerada ou reformados, e os respectivos pensionistas, na qualidade de beneficiários. O ingresso no Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Sergipe será automático a partir do início do exercício do segurado como militar da PMSE ou do CBMSE.

“Atendendo ao pedido dos nossos policiais e bombeiros, enviaremos à Alese esse projeto de proteção social para os nossos militares. Sergipe é grato ao trabalho desses homens e mulheres e o Estado tem se esforçado para melhorar as condições de trabalho desses profissionais”, pontuou Belivaldo.

Foto: Arthuro Paganini/Supec