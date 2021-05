Grupo Banese e Governo de Sergipe lançam o II Edital “Forró da quarentena”









07/05/21 - 10:51:49

A iniciativa selecionará vídeos com apresentações musicais do período junino. As inscrições acontecem de 07 de maio a 03 de junho através do endereço www.institutobanese.org.br

O Grupo Banese, através do Instituto Banese, e o Governo de Sergipe, em parceria com a Campanha Solidarize-SE e apoio da TV Sergipe, lançam nesta sexta-feira, dia 07, o II Edital ‘Forró da Quarentena’, voltado para o fomento à produção cultural e apoio a artistas do ciclo junino, com o objetivo de manter viva a tradição mesmo diante da atual situação de pandemia.

A iniciativa é uma oportunidade de premiar 120 artistas com o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e oferecer ao público conteúdos de qualidade característicos dessa época do ano por meio das plataformas digitais do Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, Governo de Sergipe e demais parceiros.

Poderão participar da chamada pública pessoas físicas nascidas e residentes em Sergipe e/ou demais artistas não sergipanos residentes no Estado há pelo menos um ano com vídeo cujo conteúdo deve ser a apresentação de uma música do ciclo junino, autoral ou não, gravada especificamente para o edital.

Para concorrer, os interessados deverão se inscrever até o dia 03 de junho através do endereço www.institutobanese.org.br. No edital é possível ter acesso a todas as informações referentes a critérios de participação e seleção, documentação necessária, premiação, cronograma de etapas da seleção, especificações técnicas dos vídeos, além do passo a passo para envio dos arquivos referentes aos documentos e vídeos.

O resultado com a lista dos 120 artistas selecionados será divulgado no dia 19 de junho através das redes sociais do Instituto Banese e Museu da Gente Sergipana. Para mais informações, entrar em contato exclusivamente através do e-mail projetos.mgs@institutobanese.org.br.

Solidarize-SE – O Edital ‘Forró da Quarentena’ é uma ação realizada também em parceria com o Solidarize-SE, uma campanha do Governo de Sergipe, através da Vice-governadoria e da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, com a parceria do Instituto Banese e diversas instituições, em ajuda a famílias sergipanas cuja situação de vulnerabilidade foi agravada por conta da pandemia. A iniciativa recebe doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza, álcool em gel e máscaras em pontos fixos de arrecadação, além de doações em dinheiro através de transferência bancária. Mais informações sobre quem são os demais parceiros, como e onde doar em www.inclusao.se.gov.br/solidarize-se.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S/A (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Instituto Banese / Museu da Gente Sergipana