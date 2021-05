Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe tem novo membro









07/05/21 - 07:59:52

A submissão do pedido do Professor Doutor Cristiano Ferronato- Coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes-PPED/Unit começou em 2019 e por conta do cenário de pandemia, a confirmação chegou em 2021. A posse aconteceu na segunda-feira, 3, na sede da instituição em uma reunião restrita. O diploma foi entregue pela presidente do IHGSE, Aglaé D’Ávila Fontes e pela Primeira Vice-Presidente, Teresa Cristina Cerqueira da Graça.

“Pessoalmente, receber a notícia de que meu nome, um paranaense, tinha sido aceito para compor uma instituição tão importante para Sergipe foi de muito orgulho para mim. O IHGSE é uma instituição de todos, de todos os sergipanos e dos adotados por Sergipe como eu”, disse Ferronato.

Por conta da pandemia da COVID19 atividades presenciais no IHGSE estão suspensas, mas o Professor Doutor Ferronato já em atuação como membro do Conselho Edital da Revista do IHGSE, periódico científico mais antigo em circulação no Estado, e um dos mais antigos do Brasil, tendo publicado seu primeiro número em 1913.

É o principal veículo da produção do conhecimento histórico em/sobre Sergipe, com periodicidade anual, sobre temáticas relativas à Sergipe.

“Apoiar esta publicação como membro do conselho é muito importante porque é o mais importante canal de divulgação de nossa história. Já tenho uma caminhada como editor de revista científica desde 2013 quando assumi a editoração da Revista Interfaces Científicas Educação, editada pela EDUNIT e tenho aprendido muito sobre este universo. Espero poder contribuir mais para Sergipe também nesta atuação dentro do Instituto”.

A Casa de Sergipe

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, localizado à rua Itabaiana, n. 41, no centro de Aracaju (SE), é também conhecido como ‘A Casa de Sergipe’. É uma associação sem fins lucrativos tem por finalidade promover estudos e pesquisas, animar o desenvolvimento intelectual e cívico do Povo sergipano, estimular o conhecimento da História e da Geografia em todos os seus ramos e aplicações à vida social, política e econômica do País, tomando o Estado de sua sede como principal objeto de suas ações.

“Como professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unit temos feito essas ações desde o início do trabalho na Universidade como o Grupo de Pesquisa em História da Educação no Nordeste (GPHEN/PPED/UNIT/CNPQ)”, informa.

O IHGSE tem por finalidade promover estudos e pesquisas, estimular o conhecimento da História e da Geografia em todos os seus ramos e aplicações à vida social, política e econômica do País. Coletar, adquirir, conservar e, quando for o caso, digitalizar documentos, arquivos, coleções, peças artísticas e outros objetos de valor histórico, arqueológico, geográfico e antropológico, especialmente os referentes ao Estado de Sergipe, organizar e manter seções de museu, pinacoteca, arquivo, biblioteca, compreendendo mapoteca e hemeroteca, bem como outros meios de disponibilização do acervo à visitação ou consulta públicas, promover e manter intercâmbio cultural com instituições congêneres nacionais e do estrangeiro. Entre outras ações pode-se destacar ainda, aceitar, a título de guarda, de forma definitiva e em caráter irretratável, documentos e arquivos particulares, para fins de conservação e divulgação, em época oportuna, nos termos de contrato ou acordo firmado, colocar à disposição do público o seu acervo para fins de visitação ou consulta públicas, inclusive para utilização em pesquisas, estudos, publicações e outros meios difusores.

“É uma honra fazer parte da história de uma instituição centenária que é a guardiã da bela história da terra sergipana. É também uma responsabilidade, porque a partir de agora tenho que honrar cada vez mais a História de Sergipe. Para qualquer pesquisador fazer parte de um grupo como do IHGSE é um reconhecimento profissional muito importante”, finaliza.

