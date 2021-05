Jucese lança novos vídeos tutoriais em canal do YouTube









07/05/21 - 09:30:08

Mais cinco vídeos com procedimentos do Portal Agiliza Sergipe foram adicionados à plataforma virtual

Com o intuito de diminuir o fluxo de chamadas do Call Center e atender mais questões empresariais de maneira rápida e dinâmica, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), no dia 29 de março, lançou um novo canal no YouTube chamado “Agiliza Sergipe”. Na última quarta-feira, 5, mais cinco vídeos foram adicionados à plataforma virtual.

A criação do canal foi idealizada com o intuito de diminuir o índice de chamadas recebidas pelo Call Center da Jucese que, em quase dois anos de atuação, já atendeu mais de 48 mil chamadas. Aproximadamente 31,41% dos contatos foram para tirar dúvidas acerca de abertura, fechamento e alterações de empresas. De 1º de janeiro até 30 de abril deste ano, o Call Center atendeu 9.471 ligações.

O Governo do Estado, através da Jucese, tem realizado diversas melhorias tecnológicas para ampliar o acesso aos serviços da autarquia e informatizar os seus processos. “Os vídeos tutoriais são dinâmicos, rápidos e práticos. A meta da Jucese é adicionar mais cinco tutoriais até o final de maio para auxiliar os usuários do Portal Agiliza Sergipe, tornando a navegação promissora”, declara Marco Freitas, presidente da Jucese.

Ao todo, o canal conta com nove vídeos com procedimentos realizados dentro do Portal Agiliza Sergipe: alteração, baixa, acompanhamento de processo, verificação de documentos do empreendedor, certidão online, apresentação do Portal Agiliza Sergipe, Cadastro no gov.br, abertura de empresa parte 1 e parte 2.

FONTE: ASCOM/JUCESE

Link do canal: https://www.youtube.com/channel/UCONU_INodr4rvLFU15opjqw