LAÉRCIO OLIVEIRA RECEBE PREFEITOS PARA DEFINIR EMENDAS PARLAMENTARES









07/05/21 - 08:45:05

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) deu continuidade à agenda de reuniões com os prefeitos sergipanos nesta quinta-feira, 6. O objetivo foi discutir a destinação das emendas parlamentares de acordo com as necessidades de cada município. Laércio trouxe o assessor de orçamento, Rodrigo Leite, para que os prefeitos não precisassem se deslocar até Brasília devido à pandemia. Ele apresentou a emenda destinada para o município e também recebeu sugestões para novos investimentos.

A prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira, agradeceu ao deputado Laércio Oliveira pela parceria. “Meu agradecimento em nome da população de Nossa Senhora da Glória por você olhar de uma maneira diferente para o nosso sertão. Obrigada pela parceria, pelas emendas colocadas todos esses anos e por olhar de uma maneira diferente para o nosso município. Obrigada pelo diálogo e por todos os investimentos”, disse.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, destacou a importância do trabalho de Laércio Oliveira. “O deputado reafirmou uma emenda muito importante para Socorro, que é o asfaltamento da avenida principal do loteamento Boa viagem. Esse ano receberemos o recurso para fazer aquela grande obra tão esperada pela comunidade. Muito obrigado Laércio Oliveira e conte sempre com o nosso apoio”, afirmou o prefeito.

Marcel Souza, prefeito de Campo de Brito, destacou as emendas recebidas pelo município ao longo dos anos. “Laércio é um grande parceiro da nossa administração e do nosso trabalho. Durante seus três mandatos de deputado federal sempre priorizou o nosso município. Por isso, fui agradecer a parceria ao longo de todos esses anos na certeza que ele continuará trabalhando por Campo do Brito e por Sergipe”, afirmou Marcel.

Ao longo do dia, Laércio Oliveira também recebeu os prefeitos Nena de Luciano (Monte Alegre), Paulo Cesar (Santo Amaro das Brotas), Carivaldo Souza (Macambira), Celio de Zequinha (Neópolis), Cristiano Viana (Simão Dias), Petinho de João Grande (Riachuelo), Jean de Gerino (Feira Nova), Pedro Balbino (Tomar do Geru), Dr Valberto Lima (Propriá) e Dr Vagner (Moita Bonita).

Fonte e foto assessoria