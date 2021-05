Marchas e contramarchas









07/05/21 - 08:51:19

Por Adiberto de Souza *

Mesmo desviando os olhares para questões do dia a dia, os políticos seguem focados nas eleições de 2022. Encontros, conversas casuais e declarações à imprensa visam sempre o embate eleitoral do próximo ano, particularmente a disputa do governo de Sergipe. A novidade desta semana foi a reunião do senador Rogério Carvalho (PT) com o ex-presidente Lula da Silva (PT). Não havia nada demais num encontro entre dois amigos petistas se a conversa não tivesse girado em torno da sucessão estadual. Segundo o senador, o “Barba” é favorável que ele dispute a cadeira do governador Belivaldo Chagas (PSD). Ressalte-se que entre esse “concordo” de Lula e a candidatura de Rogério teremos muitas marchas e contramarchar. Vários outros políticos governistas alimentam o mesmo projeto do petista, sem contar que o senador nunca foi o nome preferido de Belivaldo para sucedê-lo. Portanto, até chegar a hora do pega pra capar, muita água passará por debaixo da ponte. Marminino!

Quebra de patente

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) é favorável ao projeto, em tramitação na Câmara, propondo a quebra de patentes das vacinas contra a covid-19. Segundo o parlamentar sergipano, o acesso a vacina deve ser universal. “Em um momento de pandemia, onde o mundo não para de enterrar pessoas, a quebra de patentes das vacinas é fundamental”, afirma Mitidieri. Caso seja aprovada, a proposta viabilizará o aumento de produção em níveis suficientes no Brasil. Legal!

Estão melhor

Em comunicado à imprensa, a deputada estadual Janier Mota (PR), informa que permanece internada para tratamento da Covid-19. O quadro de saúde da parlamentar é estável, evoluindo bem. Situação idêntica é a do prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), que já deixou a UTI e espera receber alta médica nas próximas horas. Ele testou positivo para a covid-19 na semana passada e, após ter os pulmões comprometidos, foi internado num hospital de Aracaju.

Ameaça negada

Acusado de ameaçar matar dois delegados de Polícia, Kayc Santos negou ser o autor da acusação. O fato veio à tona depois que a delegada Danielle Garcia postou nas redes sociais que estava sendo ameaçada. Chamado à delegacia de Simão Dias para se explicar, Kayc disse que o perfil digital usado para fazer a ameaça utiliza a sua foto, porém desconhece quem faz uso dele. O delegado Clever Farias, também ameaçado, solicitou à rede social o cadastro do perfil utilizado para fazer as ameaças. Danôsse!

Comes e bebes

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), recepcionou o ex-governador Jackson Barreto (MDB) com um lauto almoço. O objetivo do emedebista foi homenagear o amigo e aliado político pela passagem de seu aniversário, comemorado ontem. Também desfrutaram da mesa farta o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o secretário de governo, Carlos Felizola, além, é claro, da anfitriã Rosely Bispo. Após o comes e bebes, JB postou nas redes sociais a foto do “almoço de aniversário e conversas políticas com os amigos queridos”. Ah, bom!

Sergipe na CPI

A CPI da Covid-19 realizada no Senado aprovou requerimento de informações sobre a compra de respiradores pelo governo de Sergipe e os recursos gastos no Hospital de Campanha de Aracaju. De autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania), os pedidos de informação são endereçados ao Ministério Público Federal em Sergipe e na Bahia. “É preciso ter acesso ao teor das apurações para que se identifiquem os potenciais atos ilícitos associados ao uso de recurso federal”, justifica Vieira. Então, tá!

Ler é bom

A depender do governo federal, o livro no Brasil será tributado em 12%. Pesquisa mostra que, mesmo com isenção de impostos, as vendas de livros caíram 17,95%. Feito pela empresa Picodi, o estudo revela que 44% da população não lê livros, enquanto 30% nunca compraram qualquer obra literária. Entre os leitores, 42% disseram ter o hábito de ler a Bíblia. Em seguida, aparecem os livros religiosos, os contos e os romances, com 22% da preferência do público. Apesar de 77% dos leitores terem dito que gostariam de ter lido mais, 43% afirmaram que não o fizeram por falta de tempo. Crendeuspai!

Discutindo emendas

E o deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve em Estância, Boquim e Salgado. Foi ouvir os prefeitos sobre as necessidades dos três municípios, visando apresentar emendas ao Orçamento da União. Segundo o parlamentar, para que os gestores não precisem ir à Brasília tratar sobre as emendas, em plena pandemia, ele resolveu visita-los. O prazo para apresentar a indicação das emendas termina na próxima semana. Vixe!

Novo Hino

Nunca mais se falou na possibilidade de substituir por outro o atual Hino de Sergipe (Alegrai-vos Sergipanos). A proposta de mudança foi apresentada pelo membro da Academia Sergipana de Letras, professor Joubert Uchôa. Segundo ele, o atual hino ficaria para homenagear a Independência do Estado e, para o lugar dele, seria escolhido um outro através de concurso público nacional. Caberá ao governo estadual decidir se acata a sugestão do acadêmico e promove o concurso. Misericórdia!

Lula, Kleiton e Kledi

A dupla Kleiton e Kledi participa, às 19h desta sexta-feira, de uma live do projeto Lula Ribeiro convida. O show permite ao público vivenciar o momento especial da carreira desse artista sergipano, radicado há 34 anos nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Durante a live, ocorrerá o lançamento do single “Quando crescer a paixão”, nas plataformas digitais. Assiste o show neste endereço: https://www.instagram.com/lularibeiro/ Prestigie!

Recorte de Jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 26 de maio de 1935.

* É editor do Portal Destaquenotícias