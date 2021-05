ONG beneficia 92 famílias com cartões alimentação em Aracaju-SE









Na última quarta-feira, 05 de maio, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), contemplou 92 famílias de baixa renda com a distribuição de cartões alimentação na cidade de Aracaju-SE. A ação faz parte do projeto “Compartilhe Esperança 2021”. Os beneficiados receberão por 2 meses o valor de R$ 120,00 e a possibilidade de irem ao supermercado escolher os itens de acordo com a necessidade familiar.

Arnaldo Conceição de 31 anos, é casado, tem 3 filhas e está afastado do trabalho devido o diagnóstico de uma doença neurológica. Com uma recém-nascida, as despesas familiares aumentaram. “Este cartão de alimentação irá ajudar muito a nossa família. Estamos passando por uma fase difícil. Nestes dois meses, com o cartão alimentação, teremos como providenciar algumas coisas que a nossa bebê está precisando e encontramos no supermercado”, explica.

Segundo o diretor financeiro da ADRA Bahia e Sergipe, Elder Barbosa, o “Projeto Compartilhe Esperança” tem ações de distribuições de cestas básicas e cartões alimentação. “As cestas básicas têm a sua importância no contexto em que estamos vivendo, mas o cartão alimentação possibilita ao beneficiado escolher o item que está faltando em sua casa, que às vezes pode ser um produto de limpeza, de higiene pessoal.”, coloca.

Na capital sergipana, famílias dos bairros Santa Maria, Augusto Franco e Santos Dumont foram beneficiadas. De acordo com Reginaldo Santana, pai de família e desempregado, a colaboração da ADRA chegou no momento certo. “Conseguir um emprego fixo neste período de pandemia está muito difícil. Com certeza, essa ajuda irá complementar o nosso orçamento em casa nos próximos dois meses, enquanto continuo a procura de algum trabalho de carteira assinada”, explica.

As entregas dos cartões alimentação foram realizadas nas Igrejas Adventistas dos 3 bairros beneficiados. Os cadastros dos contemplados aconteceram 15 dias antes junto à equipe da ASA, Ação Solidária Adventista de cada igreja. Além da entrega dos cartões, as pessoas foram presenteadas com o livro missionário do ano “Esperança Além da Crise”.

Por Luciana Diniz