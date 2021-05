QUEDA DE AVIÃO: CBM RETOMA BUSCAS E ENCONTRA PARTE DO CORPO DE PILOTO









07/05/21 - 11:27:49

Foi encontrado por volta das 11 horas desta sexta-feira (o7) parte do corpo de piloto Adriano Leon, 32 anos, no manguezal onde o avião caiu, no bairro Atalaia, em Aracaju. O motor da aeronave e pertences do piloto foram encontrados e o motor está sendo içado por guindaste.

As buscas por ele foram retomadas no inicio da manhã e as informações são de que familiares da esposa do piloto, que moram na capital sergipana, acompanharam o resgate do corpo no local do acidente. A esposa do piloto chegou a Aracaju na manhã desta sexta-feira.

As equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando no local, com equipes de cães farejadores e guarnições de resgate; junto ao sobrevoo do local.

Acidente – o piloto da aeronave saiu da cidade de Unaí (MG) com destino a Aracaju, onde deixou um passageiro. Após o desembarque, a aeronave foi abastecida e o piloto decolou com destino à cidade mineira. Ainda no processo de decolagem, a aeronave apresentou pane e o piloto comunicou aos operadores do aeroporto de Aracaju, instantes após o contato houve a queda.

Foto F5 NEWS