Semana do MEI apresenta tendências e oportunidades para pequenos negócios

07/05/21 - 12:17:20

Com programação digital e gratuita, evento ocorre entre 10 e 14 de maio

O Sebrae preparou uma semana inteira com oficinas práticas e palestras com especialistas para microempreendedores individuais (MEI) e para quem deseja abrir o próprio negócio. Entre os dias 10 e 14 de maio, a Semana do MEI oferece uma programação totalmente online e gratuita para todo o país, com a participação de 45 palestrantes, entre especialistas da entidade e convidados.

O tema da edição deste ano é “Uma nova visão para o futuro do seu negócio”, inspirado no bordão do empreendedor, influenciador digital e escritor, Rick Chester, que ficou conhecido nas redes sociais após viralizar com um vídeo no Youtube onde ensina como lucrar vendendo água no Rio de Janeiro. Ele será a grande atração do último dia da edição da Semana do MEI 2021, com a palestra de encerramento “Pega a Visão”.

Ao longo da semana, os inscritos na Semana do MEI terão a oportunidade de participar de uma jornada de conhecimento para encontrar inspiração para empreender, conhecer tendências e oportunidades de negócios, aprender como se planejar para começar da forma adequada e cuidar das finanças, além de interagir com especialistas convidados que trarão dicas para vender mais na internet. A programação conta com atividades práticas no período da manhã e lives inspiradoras e com dicas durante a tarde e à noite. No dia 11, ás 19h, será promovida a live ‘Registro de Marca’, enquanto do dia 13 o tema será ‘Benefícios Previdenciários para o MEI’.

De acordo com a coordenadora do evento em Sergipe, Ana Teresa Silva Neto, os assuntos têm foco no momento de crise enfrentado pelos empreendedores. “Vamos tratar de inteligência emocional, motivação, resiliência e criatividade, além do uso de redes sociais e importância do planejamento e vendas pela internet. O grande diferencial deste ano é que será um evento com conteúdos mais voltados para a prática. Levaremos temas que auxiliem os MEI no dia a dia, já que eles atuam praticamente sozinhos”.

Para se inscrever na Semana do MEI 2021, basta acessar o site www.sebrae.com.br/semanadomei. Lá também está disponível a programação completa do evento.

Foco na declaração

Além das capacitações, o Sebrae vai oferecer durante toda a semana orientações para os microempreendedores individuais gerenciarem melhor seus negócios. O atendimento ao público será oferecido das 7 ás 13h, na sede da instituição, pelo sistema de agendamento. Para ter acesso ao serviço, basta o MEI entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sebrae por meio do telefone 0800-570-0800 e agendar o seu horário.

Um outro foco da Semana do MEI é orientar os empreendedores sobre a entrega da declaração de faturamento junto à Receita Federal. O prazo para prestar contas com o Fisco termina no próximo dia 31 de maio e até agora menos de 40% dos MEI sergipanos realizaram o procedimento.

O Sebrae está oferecendo auxílio aos empreendedores que ainda não realizaram a entrega. Para isso, basta também entrar em contato com a Central de Relacionamento e solicitar o apoio. A instituição também está disponibilizando um QR Code para facilitar o atendimento desses MEI. Ao direcionar a câmera do celular para o código, o microempreendedor terá acesso a um formulário para preenche-lo com as informações solicitadas pela Receita. Após realizar o procedimento, um técnico do Sebrae verificará as informações e dará prosseguimento a entrega da Declaração.

Atualmente, existem mais de 78 mil microempreendedores individuais em atividade no estado. A possibilidade de vender ou prestar serviços para o governo, ter um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), acesso a produtos e serviços bancários, como crédito, são algumas das principais vantagens de ser um MEI. Sobre os direitos e benefícios previdenciários, a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte estão na lista dos principais.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante